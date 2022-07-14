https://ria.ru/20220714/evropa-1802339256.html

В США рассказали о сбывающемся кошмаре Европы

В США рассказали о сбывающемся кошмаре Европы - РИА Новости, 14.07.2022

В США рассказали о сбывающемся кошмаре Европы

Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа в тот момент, когда он нужен больше всего, пишет Кристина Лу для издания Fоreign... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:27

2022-07-14T09:27

2022-07-14T12:04

санкции в отношении россии

европа

москва

германия

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа в тот момент, когда он нужен больше всего, пишет Кристина Лу для издания Fоreign Policy. "Грядет "зима недовольства". Нормирование и закрытие предприятий вполне могут стать новой реальностью", — предупреждает она. Обычно европейские страны заполняют газовые хранилища в летние месяцы, но сегодня перспективы поставок топлива весьма неопределенные, отмечает Лу.Она обратила внимание на то, что в Европе уже назревает недовольство. Так, по континенту прокатилась волна забастовок, поскольку семьи не справляются с бременем высокой стоимости жизни и с инфляционным давлением. По мнению Лу, больнее всего кризис ударил по Германии, которая вынуждена вводить многочисленные меры для экономии энергии, в том числе нормировать потребление горячей воды и закрывать плавательные бассейны. "Европе очень и очень трудно ликвидировать зависимость от российского газа. Сделать это она сможет не раньше, чем через три — пять лет. Газовые проекты так быстро не реализуются", — приводит журналистка слова эксперта по энергетике Джеймса Хендерсона.Европейские лидеры продолжат поиски энергоресурсов, пытаясь обеспечить достаточные объемы поставок, но надеяться они могут только на мягкую зиму, полагает автор."Худший сценарий — это когда люди зимой встанут перед выбором: есть или отапливать дома", — заключила Ли. Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

санкции в отношении россии, европа, москва, германия, цены на нефть, в мире