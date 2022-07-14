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В США рассказали о сбывающемся кошмаре Европы - РИА Новости, 14.07.2022
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В США рассказали о сбывающемся кошмаре Европы
В США рассказали о сбывающемся кошмаре Европы - РИА Новости, 14.07.2022
В США рассказали о сбывающемся кошмаре Европы
Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа в тот момент, когда он нужен больше всего, пишет Кристина Лу для издания Fоreign... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T09:27
2022-07-14T12:04
санкции в отношении россии
европа
москва
германия
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа в тот момент, когда он нужен больше всего, пишет Кристина Лу для издания Fоreign Policy. "Грядет "зима недовольства". Нормирование и закрытие предприятий вполне могут стать новой реальностью", — предупреждает она. Обычно европейские страны заполняют газовые хранилища в летние месяцы, но сегодня перспективы поставок топлива весьма неопределенные, отмечает Лу.Она обратила внимание на то, что в Европе уже назревает недовольство. Так, по континенту прокатилась волна забастовок, поскольку семьи не справляются с бременем высокой стоимости жизни и с инфляционным давлением. По мнению Лу, больнее всего кризис ударил по Германии, которая вынуждена вводить многочисленные меры для экономии энергии, в том числе нормировать потребление горячей воды и закрывать плавательные бассейны. "Европе очень и очень трудно ликвидировать зависимость от российского газа. Сделать это она сможет не раньше, чем через три — пять лет. Газовые проекты так быстро не реализуются", — приводит журналистка слова эксперта по энергетике Джеймса Хендерсона.Европейские лидеры продолжат поиски энергоресурсов, пытаясь обеспечить достаточные объемы поставок, но надеяться они могут только на мягкую зиму, полагает автор."Худший сценарий — это когда люди зимой встанут перед выбором: есть или отапливать дома", — заключила Ли. Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html
https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html
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санкции в отношении россии, европа, москва, германия, цены на нефть, в мире
09:27 14.07.2022 (обновлено: 12:04 14.07.2022)
 
В США рассказали о сбывающемся кошмаре Европы

Foreign Policy пишет, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа в тот момент, когда он нужен больше всего, пишет Кристина Лу для издания Fоreign Policy.
"Грядет "зима недовольства". Нормирование и закрытие предприятий вполне могут стать новой реальностью", — предупреждает она.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 15:09
DWN: Германия мчится к краху из-за санкций и собственной политики
Обычно европейские страны заполняют газовые хранилища в летние месяцы, но сегодня перспективы поставок топлива весьма неопределенные, отмечает Лу.
Она обратила внимание на то, что в Европе уже назревает недовольство. Так, по континенту прокатилась волна забастовок, поскольку семьи не справляются с бременем высокой стоимости жизни и с инфляционным давлением.
По мнению Лу, больнее всего кризис ударил по Германии, которая вынуждена вводить многочисленные меры для экономии энергии, в том числе нормировать потребление горячей воды и закрывать плавательные бассейны.
"Европе очень и очень трудно ликвидировать зависимость от российского газа. Сделать это она сможет не раньше, чем через три — пять лет. Газовые проекты так быстро не реализуются", — приводит журналистка слова эксперта по энергетике Джеймса Хендерсона.
Порт при газовом терминале в Польше - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 01:24
В Германии испугались "битвы за газ" между странами Европы
Европейские лидеры продолжат поиски энергоресурсов, пытаясь обеспечить достаточные объемы поставок, но надеяться они могут только на мягкую зиму, полагает автор.

"Худший сценарий — это когда люди зимой встанут перед выбором: есть или отапливать дома", — заключила Ли.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики Евросоюза.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Манометр на газоприемной станции - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 08:00
Британия готова оставить Европу без газа
 
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