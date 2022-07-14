09:27 14.07.2022 (обновлено: 12:04 14.07.2022)
В США рассказали о сбывающемся кошмаре Европы
Foreign Policy пишет, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа в тот момент, когда он нужен больше всего, пишет Кристина Лу для издания Fоreign Policy.
"Грядет "зима недовольства". Нормирование и закрытие предприятий вполне могут стать новой реальностью", — предупреждает она.
Обычно европейские страны заполняют газовые хранилища в летние месяцы, но сегодня перспективы поставок топлива весьма неопределенные, отмечает Лу.
Она обратила внимание на то, что в Европе уже назревает недовольство. Так, по континенту прокатилась волна забастовок, поскольку семьи не справляются с бременем высокой стоимости жизни и с инфляционным давлением.
По мнению Лу, больнее всего кризис ударил по Германии, которая вынуждена вводить многочисленные меры для экономии энергии, в том числе нормировать потребление горячей воды и закрывать плавательные бассейны.
"Европе очень и очень трудно ликвидировать зависимость от российского газа. Сделать это она сможет не раньше, чем через три — пять лет. Газовые проекты так быстро не реализуются", — приводит журналистка слова эксперта по энергетике Джеймса Хендерсона.
Европейские лидеры продолжат поиски энергоресурсов, пытаясь обеспечить достаточные объемы поставок, но надеяться они могут только на мягкую зиму, полагает автор.
"Худший сценарий — это когда люди зимой встанут перед выбором: есть или отапливать дома", — заключила Ли.
"Худший сценарий — это когда люди зимой встанут перед выбором: есть или отапливать дома", — заключила Ли.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики Евросоюза.
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