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МО: 28,2 тысячи человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/evakuatsiya-1802568724.html
МО: 28,2 тысячи человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса
МО: 28,2 тысячи человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
МО: 28,2 тысячи человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса
За минувшие сутки 28,2 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи детей, без участия Киева были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, заявил... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:41
2022-07-14T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
донбасс
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. За минувшие сутки 28,2 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи детей, без участия Киева были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 28 тысяч 261 человек, в том числе 4530 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 558 тысяч 54 человека, из которых 402 тысячи 883 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.Госграницу РФ пересек 407 тысяч 151 личный автомобиль, в том числе за сутки – 5007, добавил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, здоровье - общество, украина, донбасс, россия
21:41 14.07.2022
 
МО: 28,2 тысячи человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса

Мизинцев: 28,2 тысячи человек эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРебенок в машине на выезде из Мариуполя
Ребенок в машине на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Ребенок в машине на выезде из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. За минувшие сутки 28,2 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи детей, без участия Киева были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 28 тысяч 261 человек, в том числе 4530 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 558 тысяч 54 человека, из которых 402 тысячи 883 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.
Госграницу РФ пересек 407 тысяч 151 личный автомобиль, в том числе за сутки – 5007, добавил генерал.
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