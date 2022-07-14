https://ria.ru/20220714/evakuatsiya-1802568724.html
МО: 28,2 тысячи человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса
МО: 28,2 тысячи человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
МО: 28,2 тысячи человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса
За минувшие сутки 28,2 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи детей, без участия Киева были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, заявил... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:41
2022-07-14T21:41
2022-07-14T21:41
специальная военная операция на украине
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донбасс
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. За минувшие сутки 28,2 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи детей, без участия Киева были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 28 тысяч 261 человек, в том числе 4530 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 558 тысяч 54 человека, из которых 402 тысячи 883 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.Госграницу РФ пересек 407 тысяч 151 личный автомобиль, в том числе за сутки – 5007, добавил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, украина, донбасс, россия
МО: 28,2 тысячи человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса
Мизинцев: 28,2 тысячи человек эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса