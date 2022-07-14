https://ria.ru/20220714/dorogi-1802528014.html
Руденя поручил включить допобъекты в программу ремонта местных дорог
Руденя поручил включить допобъекты в программу ремонта местных дорог - РИА Новости, 14.07.2022
Руденя поручил включить допобъекты в программу ремонта местных дорог
В программу работ на местных дорогах Тверской области будут включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:19
2022-07-14T18:19
2022-07-14T18:19
тверская область
игорь руденя
тверь
общество
жкх
тверская область
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ТВЕРЬ, 14 авг – РИА Новости. В программу работ на местных дорогах Тверской области будут включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ход ремонтной кампании 2022 года на дорожной сети местного значения рассматривался на совещании областного правительства."Глава региона Игорь Руденя на совещании в четверг поставил задачи по включению в программу работ дополнительных дорожных объектов в муниципальных образованиях Тверской области с учетом их социальной значимости и текущего состояния. Их включение в программу возможно, в том числе благодаря экономии средств по результатам конкурентных процедур при определении подрядчиков на проведение работ", - говорится в сообщении пресс-службы.Обращаясь к к руководителям территорий, губернатор заявил о необходимости в постоянном режиме контролировать ход работ на объектах и сроки их сдачи. При этом он напомнил о персональной ответственности глав за инфраструктурные проекты, реализуемые в муниципалитетах. Губернатор подчеркнул: документацию по объектам ремонта следующего года необходимо готовить заблаговременно.В этом году в программу ремонта местных дорог в Тверской области вошли более трехсот объектов и порядка 130 мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (без учета работ в городе Твери).В пресс-службе напомнили, что за последние шесть лет в регионе приведены в порядок 522 километра муниципальных дорог. В планах на ближайшие три года – ремонт еще 656 километров местных дорог.
https://ria.ru/20220630/dorogi-1799320630.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь руденя, тверь, общество, жкх, тверская область
ТВЕРЬ, 14 авг – РИА Новости. В программу работ на местных дорогах Тверской области будут включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ход ремонтной кампании 2022 года на дорожной сети местного значения рассматривался на совещании областного правительства.
"Глава региона Игорь Руденя
на совещании в четверг поставил задачи по включению в программу работ дополнительных дорожных объектов в муниципальных образованиях Тверской области с учетом их социальной значимости и текущего состояния. Их включение в программу возможно, в том числе благодаря экономии средств по результатам конкурентных процедур при определении подрядчиков на проведение работ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обращаясь к к руководителям территорий, губернатор заявил о необходимости в постоянном режиме контролировать ход работ на объектах и сроки их сдачи. При этом он напомнил о персональной ответственности глав за инфраструктурные проекты, реализуемые в муниципалитетах. Губернатор подчеркнул: документацию по объектам ремонта следующего года необходимо готовить заблаговременно.
В этом году в программу ремонта местных дорог в Тверской области вошли более трехсот объектов и порядка 130 мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (без учета работ в городе Твери
).
В пресс-службе напомнили, что за последние шесть лет в регионе приведены в порядок 522 километра муниципальных дорог. В планах на ближайшие три года – ремонт еще 656 километров местных дорог.