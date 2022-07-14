https://ria.ru/20220714/dorogi-1802528014.html

Руденя поручил включить допобъекты в программу ремонта местных дорог

Руденя поручил включить допобъекты в программу ремонта местных дорог - РИА Новости, 14.07.2022

Руденя поручил включить допобъекты в программу ремонта местных дорог

В программу работ на местных дорогах Тверской области будут включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:19

2022-07-14T18:19

2022-07-14T18:19

тверская область

игорь руденя

тверь

общество

жкх

тверская область

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ТВЕРЬ, 14 авг – РИА Новости. В программу работ на местных дорогах Тверской области будут включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ход ремонтной кампании 2022 года на дорожной сети местного значения рассматривался на совещании областного правительства."Глава региона Игорь Руденя на совещании в четверг поставил задачи по включению в программу работ дополнительных дорожных объектов в муниципальных образованиях Тверской области с учетом их социальной значимости и текущего состояния. Их включение в программу возможно, в том числе благодаря экономии средств по результатам конкурентных процедур при определении подрядчиков на проведение работ", - говорится в сообщении пресс-службы.Обращаясь к к руководителям территорий, губернатор заявил о необходимости в постоянном режиме контролировать ход работ на объектах и сроки их сдачи. При этом он напомнил о персональной ответственности глав за инфраструктурные проекты, реализуемые в муниципалитетах. Губернатор подчеркнул: документацию по объектам ремонта следующего года необходимо готовить заблаговременно.В этом году в программу ремонта местных дорог в Тверской области вошли более трехсот объектов и порядка 130 мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (без учета работ в городе Твери).В пресс-службе напомнили, что за последние шесть лет в регионе приведены в порядок 522 километра муниципальных дорог. В планах на ближайшие три года – ремонт еще 656 километров местных дорог.

https://ria.ru/20220630/dorogi-1799320630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, общество, жкх, тверская область