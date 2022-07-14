https://ria.ru/20220714/donbass-1802465605.html

В ДНР при обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека

В ДНР при обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека - РИА Новости, 14.07.2022

В ДНР при обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека

Два человека погибли, трое пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:46

2022-07-14T15:46

2022-07-14T15:56

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска в четверг в 15.05 мск выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров,Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина