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В ДНР при обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/donbass-1802465605.html
В ДНР при обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека
В ДНР при обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека - РИА Новости, 14.07.2022
В ДНР при обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека
Два человека погибли, трое пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:46
2022-07-14T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска в четверг в 15.05 мск выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров,Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
15:46 14.07.2022 (обновлено: 15:56 14.07.2022)
 
В ДНР при обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека

Штаб обороны ДНР: при обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска в четверг в 15.05 мск выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров,
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"В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка погибли 2 человека и еще 3 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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