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Украинские войска обстреляли поселок шахты Румянцева в Горловке из "Града" - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/donbass-1802435301.html
Украинские войска обстреляли поселок шахты Румянцева в Горловке из "Града"
Украинские войска обстреляли поселок шахты Румянцева в Горловке из "Града" - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска обстреляли поселок шахты Румянцева в Горловке из "Града"
Украинские войска в 13.30 выпустили 20 ракет из "Града" по поселку шахты Румянцева в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:18
2022-07-14T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
зайцево
стирол
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили 20 ракет из "Града" по поселку шахты Румянцева в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, из того же населенного пункта украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 10 мин калибром 82 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, горловка, зайцево, стирол
14:18 14.07.2022 (обновлено: 14:19 14.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли поселок шахты Румянцева в Горловке из "Града"

СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по поселку шахты Румянцева в Горловке

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили 20 ракет из "Града" по поселку шахты Румянцева в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.30 - населенный пункт Кодема – населенный пункт Горловка (поселок шахты Румянцева): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, из того же населенного пункта украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 10 мин калибром 82 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаЗайцевоСтирол
 
 
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