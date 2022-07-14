14:18 14.07.2022 (обновлено: 14:19 14.07.2022)
Украинские войска обстреляли поселок шахты Румянцева в Горловке из "Града"
СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по поселку шахты Румянцева в Горловке
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили 20 ракет из "Града" по поселку шахты Румянцева в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.30 - населенный пункт Кодема – населенный пункт Горловка (поселок шахты Румянцева): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, из того же населенного пункта украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 10 мин калибром 82 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".