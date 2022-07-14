https://ria.ru/20220714/donbass-1802435301.html

Украинские войска обстреляли поселок шахты Румянцева в Горловке из "Града"

Украинские войска обстреляли поселок шахты Румянцева в Горловке из "Града" - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска обстреляли поселок шахты Румянцева в Горловке из "Града"

Украинские войска в 13.30 выпустили 20 ракет из "Града" по поселку шахты Румянцева в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:18

2022-07-14T14:18

2022-07-14T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

зайцево

стирол

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили 20 ракет из "Града" по поселку шахты Румянцева в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, из того же населенного пункта украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 10 мин калибром 82 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

зайцево

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в мире, донецкая народная республика, горловка, зайцево, стирол