https://ria.ru/20220714/donbass-1802404567.html

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска в 12.25 выпустили по Горловке пять ракет из "Града" и 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:56

2022-07-14T12:56

2022-07-14T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 выпустили по Горловке пять ракет из "Града" и 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), стирол