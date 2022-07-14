12:56 14.07.2022 (обновлено: 13:45 14.07.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
СЦКК в ДНР: украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" . Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 выпустили по Горловке пять ракет из "Града" и 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", 11 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".