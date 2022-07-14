https://ria.ru/20220714/donbass-1802391584.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в 11.45 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:20

2022-07-14T12:20

2022-07-14T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в 11.45 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ДНР уже заявляли, что в четверг Донецк неоднократно подвергался обстрелам.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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