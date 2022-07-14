12:20 14.07.2022 (обновлено: 12:56 14.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в 11.45 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ДНР уже заявляли, что в четверг Донецк неоднократно подвергался обстрелам.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных украинских формирований) по направлению: 11.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", – говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.