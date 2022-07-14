https://ria.ru/20220714/donbass-1802355273.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 10.00 снова обстреляли Донецк, выпустив еще 10 мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району города, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:45

2022-07-14T10:45

2022-07-14T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 снова обстреляли Донецк, выпустив еще 10 мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

украина

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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины