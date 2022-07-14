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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 10.00 снова обстреляли Донецк, выпустив еще 10 мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району города, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:45
2022-07-14T10:45
2022-07-14T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 снова обстреляли Донецк, выпустив еще 10 мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
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донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
10:45 14.07.2022 (обновлено: 10:54 14.07.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять мин по Петровскому району Донецка