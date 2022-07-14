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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:26

2022-07-14T09:26

2022-07-14T09:38

специальная военная операция на украине

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нато

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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

сша

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), сша, нато