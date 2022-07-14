09:26 14.07.2022 (обновлено: 09:38 14.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Ленинскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - отмечается в сообщении в Telegram – канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.