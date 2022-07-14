Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/donbass-1802339151.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T09:26
2022-07-14T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), сша, нато
09:26 14.07.2022 (обновлено: 09:38 14.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Ленинскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - отмечается в сообщении в Telegram – канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 13:46Специальная военная операция на Украине
Бастрыкин предположил, кто мог бы войти в состав трибунала по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала