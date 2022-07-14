https://ria.ru/20220714/donbass-1802332355.html
В ДНР за сутки от украинских обстрелов погибли двое мирных граждан
В ДНР за сутки от украинских обстрелов погибли двое мирных граждан - РИА Новости, 14.07.2022
В ДНР за сутки от украинских обстрелов погибли двое мирных граждан
Два человека погибли, шестеро пострадали в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T08:17
2022-07-14T08:17
2022-07-14T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_0:174:3182:1964_1920x0_80_0_0_d514864fc0b89f40a141ed412bb553f0.jpg
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_0a082e4bf8fc891a130570be8fc617c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
08:17 14.07.2022 (обновлено: 08:18 14.07.2022)
В ДНР за сутки от украинских обстрелов погибли двое мирных граждан
Штаб обороны ДНР: за сутки от украинских обстрелов погибли двое мирных граждан