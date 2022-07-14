https://ria.ru/20220714/donbass-1802332355.html

В ДНР за сутки от украинских обстрелов погибли двое мирных граждан

В ДНР за сутки от украинских обстрелов погибли двое мирных граждан - РИА Новости, 14.07.2022

В ДНР за сутки от украинских обстрелов погибли двое мирных граждан

Два человека погибли, шестеро пострадали в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T08:17

2022-07-14T08:17

2022-07-14T08:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_0:174:3182:1964_1920x0_80_0_0_d514864fc0b89f40a141ed412bb553f0.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина