https://ria.ru/20220714/dogovor-1802577238.html

В Северной Македонии сожгли предложение Франции по договору с Болгарией

В Северной Македонии сожгли предложение Франции по договору с Болгарией - РИА Новости, 14.07.2022

В Северной Македонии сожгли предложение Франции по договору с Болгарией

Депутаты крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ сожгли в парламенте Северной Македонии текст предложения Франции по соглашению с Болгарией для начала... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:56

2022-07-14T22:56

2022-07-14T22:57

в мире

урсула фон дер ляйен

стево пендаровски

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БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Депутаты крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ сожгли в парламенте Северной Македонии текст предложения Франции по соглашению с Болгарией для начала переговоров об интеграции Скопье в ЕС.Собрание (парламент) Северной Македонии начало в четверг обсуждение предложения председательствовавшей в Совете ЕС Франции по урегулированию разногласий с Болгарией для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. В Скопье прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая провела встречи с президентом Стево Пендаровски и премьером Димитаром Ковачевски, а также главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, и написала в Twitter, что Скопье пора сделать "решительный шаг" в сторону интеграции в ЕС.Днем фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом подержать предложенный документ. Оппозиционеры встретили ее в зале заседания свистом, выкриками и плакатами и положили листовку с надписью "НЕ!" на кафедру перед гостьей из Брюсселя. Выступление премьера Димитара Ковачевски в Собрании и сторонников правящей СДСМ также прерывалось свистом и выкриками депутатов от оппозиции."В завершение этого цирка послание для всех. Много оккупантов ходили по этой земле, издевались над народами, которые живут в Македонии, но ни одна армия или оккупант не смогли ее уничтожить. Если думаете, что так нас сделаете слабее, обманываетесь. Мы станем еще сильнее и выстоим. Никто не победил этот народ, он живет и будет жить, да здравствует республика Македония!" - заявил с трибуны депутат ВМРО-ДПМНЕ Йован Яулески и сжег текст французского предложения. Двое его коллег в ходе своих выступлений также разорвали проект документа. Заседание будет продолжено в пятницу.У парламента в четверг проходил массовый митинг протеста. Протестующие против предложения о договоре с Болгарией с национальными флагами и транспарантами забросали здание заксобрания яйцами и другими предметами. Полиция сообщила, что задержала 10 человек за метание камней и одного за "попытку кражи части ограждения у Собрания".В Скопье и других городах страны 10 дней проходят массовые протесты из-за предложения председательствовавшей в Совете ЕС Франции по урегулированию разногласий Болгарии и Северной Македонии для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. По мнению оппозиции и протестующих, предполагаемые в документе уступки болгарам нарушают национальные, культурные и исторические права и интересы македонцев. Крупнейшая оппозиционная партия Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ блокировала 8 июля некоторые важные трассы в стране с требованием к правительству отказаться от предложения Франции по договору с Болгарией ради интеграции в ЕС.Наиболее напряженная акция прошла с минувшего вторника на среду, когда в столкновении демонстрантов с полицией на площади перед Собранием пострадали 47 полицейских и были задержаны 11 демонстрантов, на следующий вечер также были беспорядки, травмированы несколько человек. МВД страны продолжает выявлять и задерживать участников прошедших беспорядков.

https://ria.ru/20220624/makedoniya-1797838283.html

https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777871656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, урсула фон дер ляйен, стево пендаровски, болгария, франция, еврокомиссия, совет ес, евросоюз, северная македония