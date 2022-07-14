https://ria.ru/20220714/dnr-1802567728.html
В Краматорске неонацисты из школы обстреливают позиции России и ДНР
В Краматорске неонацисты из школы обстреливают позиции России и ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
В Краматорске неонацисты из школы обстреливают позиции России и ДНР
Неонацисты в Краматорске по ночам обстреливают позиции военнослужащих РФ и ДНР, провоцируя их на ответный огонь, заявил в четверг на брифинге руководитель... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:34
2022-07-14T21:34
2022-07-14T21:34
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Неонацисты в Краматорске по ночам обстреливают позиции военнослужащих РФ и ДНР, провоцируя их на ответный огонь, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики с территории школы № 3 (ул. Нади Курченко) в ночное время неонацисты обстреливают из артиллерийских орудий позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики", - сказал Мизинцев.Таким образом, неонацисты, по словам Мизинцева, пытаются провоцировать их на открытие ответного огня. При этом в подвале здания под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве "живого щита", добавил он.Кроме того, в Былбасовке Краматорского района ДНР на территории частных домов дислоцируются подразделения украинских националистов, размещены самоходные артиллерийские установки и склады боеприпасов, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ. Эвакуация гражданского населения из данного района умышленно не проводится.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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в мире, россия, донецкая народная республика
В Краматорске неонацисты из школы обстреливают позиции России и ДНР
Мизинцев: в Краматорске неонацисты из школы обстреливают позиции России и ДНР