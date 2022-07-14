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Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска в 20.55 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:17
2022-07-14T21:17
2022-07-14T21:17
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
авдеевка
в мире
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.55 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям:... 20.55 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, украина, авдеевка, в мире
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой