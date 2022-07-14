https://ria.ru/20220714/dnr-1802566038.html

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска в 20.55 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T21:17

2022-07-14T21:17

2022-07-14T21:17

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

авдеевка

в мире

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.55 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям:... 20.55 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

украина

авдеевка

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ясиноватая, украина, авдеевка, в мире