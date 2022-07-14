https://ria.ru/20220714/dnr-1802561215.html

В ДНР за сутки погибли двое защитников республики

В ДНР за сутки погибли двое защитников республики - РИА Новости, 14.07.2022

В ДНР за сутки погибли двое защитников республики

Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила в четверг, что за минувшие сутки при исполнении воинского долга в республике погибли двое военных ДНР,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:45

2022-07-14T20:45

2022-07-14T20:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила в четверг, что за минувшие сутки при исполнении воинского долга в республике погибли двое военных ДНР, еще семь получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло двое (военнослужащих – ред) и семь защитников Донецкой Народной республики получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220714/dnr-1802557618.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр