https://ria.ru/20220714/dnr-1802561215.html
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики - РИА Новости, 14.07.2022
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики
Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила в четверг, что за минувшие сутки при исполнении воинского долга в республике погибли двое военных ДНР,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:45
2022-07-14T20:45
2022-07-14T20:45
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила в четверг, что за минувшие сутки при исполнении воинского долга в республике погибли двое военных ДНР, еще семь получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло двое (военнослужащих – ред) и семь защитников Донецкой Народной республики получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220714/dnr-1802557618.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики
Народная милиция: в ДНР за сутки погибли двое защитников республики, семь человек раненых