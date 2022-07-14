https://ria.ru/20220714/dnr-1802560730.html

Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ

Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ - РИА Новости, 14.07.2022

Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с Вооруженными силами РФ поразила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери украинской... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:42

2022-07-14T20:42

2022-07-14T20:42

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

краматорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791767014_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_e8837ac61c7b8f1877cb956624e2511a.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с Вооруженными силами РФ поразила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери украинской стороны составили до тысячи военных и более 100 единиц военной техники."Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения. В результате ударов общие потери противника составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники", - говорится в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

россия

донецкая народная республика

краматорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, краматорск