Рейтинг@Mail.ru
Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/dnr-1802560730.html
Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ
Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ - РИА Новости, 14.07.2022
Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ
Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с Вооруженными силами РФ поразила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери украинской... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:42
2022-07-14T20:42
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791767014_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_e8837ac61c7b8f1877cb956624e2511a.jpg
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с Вооруженными силами РФ поразила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери украинской стороны составили до тысячи военных и более 100 единиц военной техники."Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения. В результате ударов общие потери противника составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники", - говорится в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
россия
донецкая народная республика
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791767014_0:0:2319:1739_1920x0_80_0_0_c39b2a6d668050076f2c3504c18bd898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, краматорск
20:42 14.07.2022
 
Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ

Силы ДНР приняли участие в уничтожении складов ВСУ в Краматорске и Константиновке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащий народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с Вооруженными силами РФ поразила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери украинской стороны составили до тысячи военных и более 100 единиц военной техники.
"Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения. В результате ударов общие потери противника составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники", - говорится в Telegram-канале Народной милиции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
 
В миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаКраматорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала