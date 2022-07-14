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Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ
Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ - РИА Новости, 14.07.2022
Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ
Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с Вооруженными силами РФ поразила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери украинской... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:42
2022-07-14T20:42
2022-07-14T20:42
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с Вооруженными силами РФ поразила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери украинской стороны составили до тысячи военных и более 100 единиц военной техники."Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения. В результате ударов общие потери противника составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники", - говорится в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, краматорск
Народная милиция ДНР приняла участие в уничтожении складов ВСУ
Силы ДНР приняли участие в уничтожении складов ВСУ в Краматорске и Константиновке