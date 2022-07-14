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Военные ДНР эвакуировали мирных жителей из-под обстрелов ВСУ в Никольском - РИА Новости, 14.07.2022
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Военные ДНР эвакуировали мирных жителей из-под обстрелов ВСУ в Никольском
Военные ДНР эвакуировали мирных жителей из-под обстрелов ВСУ в Никольском - РИА Новости, 14.07.2022
Военные ДНР эвакуировали мирных жителей из-под обстрелов ВСУ в Никольском
Военнослужащие Донецкой Народной Республики эвакуировали мирных жителей из монастыря в селе Никольское, которое регулярно подвергается обстрелам украинских... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:55
2022-07-14T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Военнослужащие Донецкой Народной Республики эвакуировали мирных жителей из монастыря в селе Никольское, которое регулярно подвергается обстрелам украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР."Благодаря мужеству и самоотверженности военнослужащих НМ ДНР удалось эвакуировать мирных жителей из монастыря в поселке Никольское, который находится под постоянными обстрелами украинских боевиков", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Сообщается, что в стенах монастыря укрывались мирные жители, но из-за непрекращающихся обстрелов они были вынуждены эвакуироваться. По словам служителя храма отца Арсения, на территории монастыря находился дом милосердия, где ухаживали за пожилыми людьми. "Остались у нас одни бабушки, которые лежачие, надо их вывезти", - пояснил священнослужитель.Село Никольское расположено всего в нескольких километра от города Угледара, который на данный момент контролируют украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
15:55 14.07.2022 (обновлено: 15:58 14.07.2022)
 
Военные ДНР эвакуировали мирных жителей из-под обстрелов ВСУ в Никольском

Военнослужащие ДНР под обстрелом эвакуировали мирных жителей из монастыря в Никольском

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники НМ ДНР
Сотрудники НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники НМ ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Военнослужащие Донецкой Народной Республики эвакуировали мирных жителей из монастыря в селе Никольское, которое регулярно подвергается обстрелам украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР.
"Благодаря мужеству и самоотверженности военнослужащих НМ ДНР удалось эвакуировать мирных жителей из монастыря в поселке Никольское, который находится под постоянными обстрелами украинских боевиков", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Сообщается, что в стенах монастыря укрывались мирные жители, но из-за непрекращающихся обстрелов они были вынуждены эвакуироваться. По словам служителя храма отца Арсения, на территории монастыря находился дом милосердия, где ухаживали за пожилыми людьми. "Остались у нас одни бабушки, которые лежачие, надо их вывезти", - пояснил священнослужитель.
Село Никольское расположено всего в нескольких километра от города Угледара, который на данный момент контролируют украинские войска.
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