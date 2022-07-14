https://ria.ru/20220714/dnr-1802469244.html

Военные ДНР эвакуировали мирных жителей из-под обстрелов ВСУ в Никольском

Военные ДНР эвакуировали мирных жителей из-под обстрелов ВСУ в Никольском - РИА Новости, 14.07.2022

Военные ДНР эвакуировали мирных жителей из-под обстрелов ВСУ в Никольском

Военнослужащие Донецкой Народной Республики эвакуировали мирных жителей из монастыря в селе Никольское, которое регулярно подвергается обстрелам украинских... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:55

2022-07-14T15:55

2022-07-14T15:58

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Военнослужащие Донецкой Народной Республики эвакуировали мирных жителей из монастыря в селе Никольское, которое регулярно подвергается обстрелам украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР."Благодаря мужеству и самоотверженности военнослужащих НМ ДНР удалось эвакуировать мирных жителей из монастыря в поселке Никольское, который находится под постоянными обстрелами украинских боевиков", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Сообщается, что в стенах монастыря укрывались мирные жители, но из-за непрекращающихся обстрелов они были вынуждены эвакуироваться. По словам служителя храма отца Арсения, на территории монастыря находился дом милосердия, где ухаживали за пожилыми людьми. "Остались у нас одни бабушки, которые лежачие, надо их вывезти", - пояснил священнослужитель.Село Никольское расположено всего в нескольких километра от города Угледара, который на данный момент контролируют украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр