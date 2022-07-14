Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/dnr-1802453242.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов - РИА Новости, 14.07.2022
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов
Украинские войска в четверг в 14.30 мск выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:09
2022-07-14T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг в 14.30 мск выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстрелах нескольких районов Донецка, в том числе Кировского, снарядами натовского калибра - 155 миллиметров. Также сообщалось об обстреле Петровского района Донецка снарядами калибром 122 миллиметра в 08.40 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк
15:09 14.07.2022 (обновлено: 15:21 14.07.2022)
 
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг в 14.30 мск выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", – говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
В среду представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстрелах нескольких районов Донецка, в том числе Кировского, снарядами натовского калибра - 155 миллиметров. Также сообщалось об обстреле Петровского района Донецка снарядами калибром 122 миллиметра в 08.40 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала