15:09 14.07.2022 (обновлено: 15:21 14.07.2022)
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг в 14.30 мск выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", – говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
В среду представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстрелах нескольких районов Донецка, в том числе Кировского, снарядами натовского калибра - 155 миллиметров. Также сообщалось об обстреле Петровского района Донецка снарядами калибром 122 миллиметра в 08.40 мск.