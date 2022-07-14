https://ria.ru/20220714/dnr-1802453242.html

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов - РИА Новости, 14.07.2022

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов

Украинские войска в четверг в 14.30 мск выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:09

2022-07-14T15:09

2022-07-14T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг в 14.30 мск выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстрелах нескольких районов Донецка, в том числе Кировского, снарядами натовского калибра - 155 миллиметров. Также сообщалось об обстреле Петровского района Донецка снарядами калибром 122 миллиметра в 08.40 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк