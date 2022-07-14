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Силы России и ДНР за сутки уничтожили 40 украинских военных
Силы России и ДНР за сутки уничтожили 40 украинских военных - РИА Новости, 14.07.2022
Силы России и ДНР за сутки уничтожили 40 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в четверг, что за сутки совместно с РФ уничтожено 40 украинских силовиков и два бронетранспортера,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:36
2022-07-14T10:36
2022-07-14T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в четверг, что за сутки совместно с РФ уничтожено 40 украинских силовиков и два бронетранспортера, подавлены четыре огневые точки противника.В среду Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки уничтожили три установки РСЗО "Град", два бронетранспортера и полевой склад боеприпасов."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и 40 человек личного состава. Подавлены четыре огневые точки противника в районе населенного пункта Красногоровка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.В ведомстве добавили, что благодаря информации от жителей подконтрольных Киеву территорий "также были уничтожены шесть складов с боеприпасами в районе населенных пунктов Красногоровка и Марьинка".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:36 14.07.2022 (обновлено: 10:47 14.07.2022)
Силы России и ДНР за сутки уничтожили 40 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в 40 человек и два БТР