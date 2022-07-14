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Российское гражданство получили около ста детей-сирот из ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
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Российское гражданство получили около ста детей-сирот из ДНР
Российское гражданство получили около ста детей-сирот из ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
Российское гражданство получили около ста детей-сирот из ДНР
Около 100 детей-сирот из Донецкой Народной Республики уже получили гражданство РФ, начался процесс их устройства в российские семьи, сообщила директор... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:48
2022-07-14T16:48
россия
донецкая народная республика
общество
мария львова-белова
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 100 детей-сирот из Донецкой Народной Республики уже получили гражданство РФ, начался процесс их устройства в российские семьи, сообщила директор Государственной службы по делам семьи и детей ДНР Светлана Майборода."Порядка 100 детей (из ДНР - ред.) в настоящее время уже получили гражданство Российской Федерации, и начался процесс под патронатом уполномоченного при президенте РФ Марии Алексеевне Львовой-Беловой устройства детей на воспитание в семьи граждан", - сказала Майборода в ходе круглого стола комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.Спикер также поблагодарила российские семьи - "за неравнодушие и за желание обеспечить детям семейное воспитание".
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россия
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россия, донецкая народная республика, общество, мария львова-белова, госдума рф
16:48 14.07.2022
 
Российское гражданство получили около ста детей-сирот из ДНР

Около ста детей-сирот из ДНР получили российское гражданство

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети"
Автобус с табличками Эвакуация и Дети - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 100 детей-сирот из Донецкой Народной Республики уже получили гражданство РФ, начался процесс их устройства в российские семьи, сообщила директор Государственной службы по делам семьи и детей ДНР Светлана Майборода.
"Порядка 100 детей (из ДНР - ред.) в настоящее время уже получили гражданство Российской Федерации, и начался процесс под патронатом уполномоченного при президенте РФ Марии Алексеевне Львовой-Беловой устройства детей на воспитание в семьи граждан", - сказала Майборода в ходе круглого стола комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.
Спикер также поблагодарила российские семьи - "за неравнодушие и за желание обеспечить детям семейное воспитание".
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаОбществоМария Львова-БеловаГосдума РФ
 
 
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