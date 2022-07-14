https://ria.ru/20220714/deti-1802492560.html

Российское гражданство получили около ста детей-сирот из ДНР

Российское гражданство получили около ста детей-сирот из ДНР - РИА Новости, 14.07.2022

Российское гражданство получили около ста детей-сирот из ДНР

Около 100 детей-сирот из Донецкой Народной Республики уже получили гражданство РФ, начался процесс их устройства в российские семьи, сообщила директор... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:48

2022-07-14T16:48

2022-07-14T16:48

россия

донецкая народная республика

общество

мария львова-белова

госдума рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 100 детей-сирот из Донецкой Народной Республики уже получили гражданство РФ, начался процесс их устройства в российские семьи, сообщила директор Государственной службы по делам семьи и детей ДНР Светлана Майборода."Порядка 100 детей (из ДНР - ред.) в настоящее время уже получили гражданство Российской Федерации, и начался процесс под патронатом уполномоченного при президенте РФ Марии Алексеевне Львовой-Беловой устройства детей на воспитание в семьи граждан", - сказала Майборода в ходе круглого стола комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.Спикер также поблагодарила российские семьи - "за неравнодушие и за желание обеспечить детям семейное воспитание".

https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, общество, мария львова-белова, госдума рф