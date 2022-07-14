https://ria.ru/20220714/derevo-1802467456.html

Спасатели завершат вывоз упавшего на дом в Москве дерева в ближайшие часы

Спасатели завершат вывоз упавшего на дом в Москве дерева в ближайшие часы - РИА Новости, 14.07.2022

Спасатели завершат вывоз упавшего на дом в Москве дерева в ближайшие часы

Спасатели завершат работы по вывозу упавшего на фасад дома в Тверском районе дерева в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:50

2022-07-14T15:50

2022-07-14T15:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

происшествия

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спасатели завершат работы по вывозу упавшего на фасад дома в Тверском районе дерева в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."В ближайшие часы спасатели завершат работы по вывозу упавшего на фасад дома в Тверском районе дерева. Сегодня утром порывами сильного ветра повалило большое дерево на фасад многоквартирного дома по адресу: Малый Каретный переулок, дом 9, строение 1. Прямо сейчас расчеты пожарно-спасательного центра столицы распиливают упавшее дерево", - сказано в сообщенииСообщается, что работы осложняются размерами дерева – 10 метров в высоту и около метра в обхвате, и стесненными условиями дворовой территории. Задействован телескопический подъемник "Спайдер". Он позволяет подниматься на высоту до 28 метров и работать в условиях плотной застройки. Работы завершатся в ближайшие часы. Пострадавших в происшествии нет.В комплексе городского хозяйства напомнили, что сегодня в Москве возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, и порекомендовали москвичам быть предельно внимательными на улице.

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/nepogoda-1801569290.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, происшествия, городское хозяйство москвы