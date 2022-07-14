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Спасатели завершат вывоз упавшего на дом в Москве дерева в ближайшие часы - РИА Новости, 14.07.2022
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Спасатели завершат вывоз упавшего на дом в Москве дерева в ближайшие часы
Спасатели завершат вывоз упавшего на дом в Москве дерева в ближайшие часы - РИА Новости, 14.07.2022
Спасатели завершат вывоз упавшего на дом в Москве дерева в ближайшие часы
Спасатели завершат работы по вывозу упавшего на фасад дома в Тверском районе дерева в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:50
2022-07-14T15:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спасатели завершат работы по вывозу упавшего на фасад дома в Тверском районе дерева в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."В ближайшие часы спасатели завершат работы по вывозу упавшего на фасад дома в Тверском районе дерева. Сегодня утром порывами сильного ветра повалило большое дерево на фасад многоквартирного дома по адресу: Малый Каретный переулок, дом 9, строение 1. Прямо сейчас расчеты пожарно-спасательного центра столицы распиливают упавшее дерево", - сказано в сообщенииСообщается, что работы осложняются размерами дерева – 10 метров в высоту и около метра в обхвате, и стесненными условиями дворовой территории. Задействован телескопический подъемник "Спайдер". Он позволяет подниматься на высоту до 28 метров и работать в условиях плотной застройки. Работы завершатся в ближайшие часы. Пострадавших в происшествии нет.В комплексе городского хозяйства напомнили, что сегодня в Москве возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, и порекомендовали москвичам быть предельно внимательными на улице.
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москва, происшествия, городское хозяйство москвы
15:50 14.07.2022
 

Спасатели завершат вывоз упавшего на дом в Москве дерева в ближайшие часы

© Фото : Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы"Упавшее дерево на фасад дома в Тверском районе
Упавшее дерево на фасад дома в Тверском районе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы"
Упавшее дерево на фасад дома в Тверском районе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спасатели завершат работы по вывозу упавшего на фасад дома в Тверском районе дерева в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"В ближайшие часы спасатели завершат работы по вывозу упавшего на фасад дома в Тверском районе дерева. Сегодня утром порывами сильного ветра повалило большое дерево на фасад многоквартирного дома по адресу: Малый Каретный переулок, дом 9, строение 1. Прямо сейчас расчеты пожарно-спасательного центра столицы распиливают упавшее дерево", - сказано в сообщении
Сообщается, что работы осложняются размерами дерева – 10 метров в высоту и около метра в обхвате, и стесненными условиями дворовой территории. Задействован телескопический подъемник "Спайдер". Он позволяет подниматься на высоту до 28 метров и работать в условиях плотной застройки. Работы завершатся в ближайшие часы. Пострадавших в происшествии нет.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что сегодня в Москве возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, и порекомендовали москвичам быть предельно внимательными на улице.
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