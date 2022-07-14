https://ria.ru/20220714/deklaratsiya-1802477176.html

Путин разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде

Путин разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде - РИА Новости, 14.07.2022

Путин разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование норм техрегулирования в области пожарной безопасности, который разрешает... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:14

2022-07-14T16:14

2022-07-14T16:14

владимир путин

законодательство

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование норм техрегулирования в области пожарной безопасности, который разрешает подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, документ уточняет порядок подачи декларации пожарной безопасности при вводе объекта защиты в эксплуатацию - теперь можно предоставлять эту декларацию в форме электронного документа.Кроме того, закон направлен на обеспечение своевременного учета объектов защиты, отнесения их к определенной категории риска и планирования мероприятий по контролю соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802470330.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, законодательство