Путин разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде
Путин разрешил подачу декларации пожарной безопасности в форме электронного документа
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование норм техрегулирования в области пожарной безопасности, который разрешает подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, документ уточняет порядок подачи декларации пожарной безопасности при вводе объекта защиты в эксплуатацию - теперь можно предоставлять эту декларацию в форме электронного документа.
Кроме того, закон направлен на обеспечение своевременного учета объектов защиты, отнесения их к определенной категории риска и планирования мероприятий по контролю соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.