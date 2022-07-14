https://ria.ru/20220714/covid-1802360539.html

СМИ: в Греции выступили против новых мер по COVID из-за усталости общества

СМИ: в Греции выступили против новых мер по COVID из-за усталости общества - РИА Новости, 14.07.2022

СМИ: в Греции выступили против новых мер по COVID из-за усталости общества

Главный эпидемиолог Греции профессор Сотирис Циодрас высказался против введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса, поскольку общество устало от РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:10

2022-07-14T11:10

2022-07-14T11:17

в мире

греция

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 14 июл - РИА Новости. Главный эпидемиолог Греции профессор Сотирис Циодрас высказался против введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса, поскольку общество устало от них, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Циодрас выступил накануне онлайн на заседании специального комитета Европейского парламента по пандемии COVID-19.Пандемия никуда не денется, и ожидается, что ее последствия, вероятно, усугубятся. В настоящее время существует пять штаммов, но их может быть больше по мере развития вируса, сказал Циодрас, который был назначен главным стратегическим советником правительства Греции по пандемии COVID-19."Существует глобальная потребность в вакцинах нового поколения. Я думаю, что мы должны использовать любую вакцину, которая у нас есть сейчас, чтобы защитить людей с высоким риском серьезного заболевания, и рассмотреть вопрос об обновлении вакцин с сентября", - сказал Циодрас.Он сослался на рекомендации Европейского агентства лекарственных средств EMA и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний ECDC по второй бустерной дозе для лиц старше 60 лет и уязвимых групп.На вопрос о стратегии вакцинации осенью и зимой Циодрас ответил, что принимать решения надо на европейском уровне, подчеркнув, что должны быть системы эпиднадзора не только за COVID-19, но и за гриппом и другими заболеваниями, которые представляют угрозу.Что касается населения с высоким риском, он сказал, что, хотя в Греции три четверти населения с высоким риском вакцинировали четвертой дозой первых вакцин, власти потерпели неудачу.Греческий чиновник также указал на аспекты COVID, связанные с психическим здоровьем, и отметил, что Греция назначила заместителя министра специально в этой области во время пандемии, сообщило агентство.

https://ria.ru/20220714/koronavirus-1802318493.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220713/maski-1802299902.html

https://ria.ru/20220713/voz-1802305832.html

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в мире, греция, здоровье - общество, коронавирус covid-19