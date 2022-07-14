https://ria.ru/20220714/covid-1802360539.html
СМИ: в Греции выступили против новых мер по COVID из-за усталости общества
СМИ: в Греции выступили против новых мер по COVID из-за усталости общества - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ: в Греции выступили против новых мер по COVID из-за усталости общества
Главный эпидемиолог Греции профессор Сотирис Циодрас высказался против введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса, поскольку общество устало от РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:10
2022-07-14T11:10
2022-07-14T11:17
в мире
греция
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
АФИНЫ, 14 июл - РИА Новости. Главный эпидемиолог Греции профессор Сотирис Циодрас высказался против введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса, поскольку общество устало от них, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Циодрас выступил накануне онлайн на заседании специального комитета Европейского парламента по пандемии COVID-19.Пандемия никуда не денется, и ожидается, что ее последствия, вероятно, усугубятся. В настоящее время существует пять штаммов, но их может быть больше по мере развития вируса, сказал Циодрас, который был назначен главным стратегическим советником правительства Греции по пандемии COVID-19."Существует глобальная потребность в вакцинах нового поколения. Я думаю, что мы должны использовать любую вакцину, которая у нас есть сейчас, чтобы защитить людей с высоким риском серьезного заболевания, и рассмотреть вопрос об обновлении вакцин с сентября", - сказал Циодрас.Он сослался на рекомендации Европейского агентства лекарственных средств EMA и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний ECDC по второй бустерной дозе для лиц старше 60 лет и уязвимых групп.На вопрос о стратегии вакцинации осенью и зимой Циодрас ответил, что принимать решения надо на европейском уровне, подчеркнув, что должны быть системы эпиднадзора не только за COVID-19, но и за гриппом и другими заболеваниями, которые представляют угрозу.Что касается населения с высоким риском, он сказал, что, хотя в Греции три четверти населения с высоким риском вакцинировали четвертой дозой первых вакцин, власти потерпели неудачу.Греческий чиновник также указал на аспекты COVID, связанные с психическим здоровьем, и отметил, что Греция назначила заместителя министра специально в этой области во время пандемии, сообщило агентство.
https://ria.ru/20220714/koronavirus-1802318493.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220713/maski-1802299902.html
https://ria.ru/20220713/voz-1802305832.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:10 14.07.2022 (обновлено: 11:17 14.07.2022)
СМИ: в Греции выступили против новых мер по COVID из-за усталости общества
АМНА: главный эпидемиолог Греции профессор Циодрас выступил против новых мер по COVID
АФИНЫ, 14 июл - РИА Новости.
Главный эпидемиолог Греции профессор Сотирис Циодрас высказался против введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса, поскольку общество устало от них, сообщает
Афинское агентство новостей АМНА.
Циодрас выступил накануне онлайн на заседании специального комитета Европейского парламента по пандемии COVID-19.
"Усталость общества не позволяет нам принимать дополнительные меры", - сказал Циодрас.
Пандемия никуда не денется, и ожидается, что ее последствия, вероятно, усугубятся. В настоящее время существует пять штаммов, но их может быть больше по мере развития вируса, сказал Циодрас, который был назначен главным стратегическим советником правительства Греции
по пандемии COVID-19.
"Существует глобальная потребность в вакцинах нового поколения. Я думаю, что мы должны использовать любую вакцину, которая у нас есть сейчас, чтобы защитить людей с высоким риском серьезного заболевания, и рассмотреть вопрос об обновлении вакцин с сентября", - сказал Циодрас.
Он сослался на рекомендации Европейского агентства лекарственных средств EMA и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний ECDC по второй бустерной дозе для лиц старше 60 лет и уязвимых групп.
На вопрос о стратегии вакцинации осенью и зимой Циодрас ответил, что принимать решения надо на европейском уровне, подчеркнув, что должны быть системы эпиднадзора не только за COVID-19, но и за гриппом и другими заболеваниями, которые представляют угрозу.
Что касается населения с высоким риском, он сказал, что, хотя в Греции три четверти населения с высоким риском вакцинировали четвертой дозой первых вакцин, власти потерпели неудачу.
Греческий чиновник также указал на аспекты COVID, связанные с психическим здоровьем, и отметил, что Греция назначила заместителя министра специально в этой области во время пандемии, сообщило агентство.