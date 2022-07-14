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Слуцкий не исключил расширения БРИКС в будущем - РИА Новости, 14.07.2022
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Слуцкий не исключил расширения БРИКС в будущем
Слуцкий не исключил расширения БРИКС в будущем - РИА Новости, 14.07.2022
Слуцкий не исключил расширения БРИКС в будущем
В перспективе расширение БРИКС возможно, но необходимо коллегиальное мнение всех стран объединения, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:48
2022-07-14T12:48
в мире
брикс
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В перспективе расширение БРИКС возможно, но необходимо коллегиальное мнение всех стран объединения, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее в СМИ сообщали, что глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. Также ранее глава департамента по международным экономическим делам министерства иностранных дел Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина."Необходимо коллегиальное мнение всех стран блока. Но в будущем расширение, безусловно, возможно", - сказал он.
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в мире, брикс, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
12:48 14.07.2022
 
Слуцкий не исключил расширения БРИКС в будущем

Слуцкий считает, что расширение БРИКС возможно, но требуется коллегиальное решение

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В перспективе расширение БРИКС возможно, но необходимо коллегиальное мнение всех стран объединения, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в СМИ сообщали, что глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. Также ранее глава департамента по международным экономическим делам министерства иностранных дел Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.
"Необходимо коллегиальное мнение всех стран блока. Но в будущем расширение, безусловно, возможно", - сказал он.
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В миреБРИКСРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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