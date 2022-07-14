https://ria.ru/20220714/briks-1802401796.html

Слуцкий не исключил расширения БРИКС в будущем

Слуцкий не исключил расширения БРИКС в будущем - РИА Новости, 14.07.2022

Слуцкий не исключил расширения БРИКС в будущем

В перспективе расширение БРИКС возможно, но необходимо коллегиальное мнение всех стран объединения, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:48

2022-07-14T12:48

2022-07-14T12:48

в мире

брикс

россия

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В перспективе расширение БРИКС возможно, но необходимо коллегиальное мнение всех стран объединения, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее в СМИ сообщали, что глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. Также ранее глава департамента по международным экономическим делам министерства иностранных дел Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина."Необходимо коллегиальное мнение всех стран блока. Но в будущем расширение, безусловно, возможно", - сказал он.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, брикс, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик)