https://ria.ru/20220714/brendy-1802483788.html

Эксперт спрогнозировал возвращение западных брендов

Эксперт спрогнозировал возвращение западных брендов - РИА Новости, 14.07.2022

Эксперт спрогнозировал возвращение западных брендов

Известные бренды вернутся в Россию через дружественные страны, потому что они всегда действуют по законам капитализма, а не исходя из "идеологем" и... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:23

2022-07-14T16:23

2022-07-14T16:24

россия

торговля

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Известные бренды вернутся в Россию через дружественные страны, потому что они всегда действуют по законам капитализма, а не исходя из "идеологем" и "политических смыслов", считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов."Если Россия остается открытой, я имею в виду – российская экономика для инвестиций. Ну, естественно, из дружественных стран, как сейчас говорят. Я вас уверяю, в том числе и известные бренды найдут способ через эти дружественные страны – может быть, с другими названиями – зайти опять туда же, где они были", - сказал Мартынов на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня" "Возвращение брендов: почему мировой бизнес выбирает дружбу с Россией".Он добавил, что возвращение брендов обусловлено тем, что все они действуют по законам капитализма, а не по законам "идеологем" и политических принципов."Ну так устроен капитализм. Как бы кому-то ни хотелось его нагрузить какими-то такими идеологемами, каким-то таким политическим смыслом, какими-то принципами – такими, знаете, "Вот, мне что-то не нравится, и я не буду зарабатывать деньги на зло Путину", - сказал Мартынов.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

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россия, торговля