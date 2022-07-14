https://ria.ru/20220714/bolsonaru-1802580369.html

Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине

Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине - РИА Новости, 14.07.2022

Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил СМИ, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским, намекнув на... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T23:40

2022-07-14T23:40

2022-07-14T23:40

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил СМИ, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским, намекнув на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг Фолклендских островов."Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед", - заявил Болсонару бразильскому телеканалу CNN.Болсонару привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году."Решение вопроса … Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять", - добавил бразильский президент.Ранее Болсонару сообщал, что планирует провести телефонный звонок с Зеленским 18 июля.Правительство Бразилии на площадке ООН осудило конфликт на Украине в ООН, одновременно с этим подвергнув критике санкции западных стран в отношении России.

https://ria.ru/20220714/bolsonaru-1802579864.html

https://ria.ru/20220627/prodovolstvie-1798524604.html

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в мире, украина, бразилия, аргентина, оон