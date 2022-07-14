16:39 14.07.2022 (обновлено: 17:19 14.07.2022)
Болгары захотели выйти из ЕС после просьбы Еврокомиссии
Читатели Dir.bg высмеяли просьбу Еврокомиссии убавить температуру отопления
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели сайта Dir.bg высмеяли предложение Еврокомиссии снизить температуру отопления для предотвращения энергетического кризиса.
"Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы — превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище", — написал Milord.
"Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы — превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище", — написал Milord.
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"Никогда не слышал большей глупости! Завтра еще потребуют, чтобы мы голодали ради политических игр против России", — заявил Абе.
"Завтра мне скажут, что мне нужно есть на тысячу калорий меньше, чтобы быть политкорректным. Люди, разве вы не понимаете, куда катится этот мир?" — возмутился gogo.
"Если мы хотим спасти Болгарию, нужно немедленно выйти из Евросоюза", — отметил Ток.
"Жалкий Евросоюз. Почему, разработав свою санкционную политику, они не предупредили, что произойдет, и не позволили людям принимать собственные решения?" — подчеркнул Nnn.
"Завтра мне скажут, что мне нужно есть на тысячу калорий меньше, чтобы быть политкорректным. Люди, разве вы не понимаете, куда катится этот мир?" — возмутился gogo.
"Если мы хотим спасти Болгарию, нужно немедленно выйти из Евросоюза", — отметил Ток.
"Жалкий Евросоюз. Почему, разработав свою санкционную политику, они не предупредили, что произойдет, и не позволили людям принимать собственные решения?" — подчеркнул Nnn.
"А еще в странах ЕС люди могут есть поменьше. И в туалет ходить меньше будут. Вот как они решили победить — сделать так, чтобы русские померли от смеха", — резюмировали читатели.
Издание отмечает, что Еврокомиссия составила проект "плана по сокращению спроса на газ", согласно которому страны ЕС должны предоставить домохозяйствам и компаниям финансовые стимулы для снижения количества потребления топлива. В качестве одной из мер предлагалось снизить температуру отопления.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
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