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Болгары захотели выйти из ЕС после просьбы Еврокомиссии - РИА Новости, 14.07.2022
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Болгары захотели выйти из ЕС после просьбы Еврокомиссии
Болгары захотели выйти из ЕС после просьбы Еврокомиссии - РИА Новости, 14.07.2022
Болгары захотели выйти из ЕС после просьбы Еврокомиссии
Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы — превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище", —... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:39
2022-07-14T17:19
в мире
россия
евросоюз
цены на нефть
владимир путин
украина
болгария
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели сайта Dir.bg высмеяли предложение Еврокомиссии снизить температуру отопления для предотвращения энергетического кризиса. "Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы — превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище", — написал Milord. "Никогда не слышал большей глупости! Завтра еще потребуют, чтобы мы голодали ради политических игр против России", — заявил Абе. "Завтра мне скажут, что мне нужно есть на тысячу калорий меньше, чтобы быть политкорректным. Люди, разве вы не понимаете, куда катится этот мир?" — возмутился gogo."Если мы хотим спасти Болгарию, нужно немедленно выйти из Евросоюза", — отметил Ток."Жалкий Евросоюз. Почему, разработав свою санкционную политику, они не предупредили, что произойдет, и не позволили людям принимать собственные решения?" — подчеркнул Nnn. "А еще в странах ЕС люди могут есть поменьше. И в туалет ходить меньше будут. Вот как они решили победить — сделать так, чтобы русские померли от смеха", — резюмировали читатели.Издание отмечает, что Еврокомиссия составила проект "плана по сокращению спроса на газ", согласно которому страны ЕС должны предоставить домохозяйствам и компаниям финансовые стимулы для снижения количества потребления топлива. В качестве одной из мер предлагалось снизить температуру отопления.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220714/evropa-1802339256.html
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792131637.html
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в мире, россия, евросоюз, цены на нефть, владимир путин, украина, болгария
16:39 14.07.2022 (обновлено: 17:19 14.07.2022)
 
Болгары захотели выйти из ЕС после просьбы Еврокомиссии

Читатели Dir.bg высмеяли просьбу Еврокомиссии убавить температуру отопления

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели сайта Dir.bg высмеяли предложение Еврокомиссии снизить температуру отопления для предотвращения энергетического кризиса.

"Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы — превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище", — написал Milord.
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"Никогда не слышал большей глупости! Завтра еще потребуют, чтобы мы голодали ради политических игр против России", — заявил Абе.

"Завтра мне скажут, что мне нужно есть на тысячу калорий меньше, чтобы быть политкорректным. Люди, разве вы не понимаете, куда катится этот мир?" — возмутился gogo.

"Если мы хотим спасти Болгарию, нужно немедленно выйти из Евросоюза", — отметил Ток.

"Жалкий Евросоюз. Почему, разработав свою санкционную политику, они не предупредили, что произойдет, и не позволили людям принимать собственные решения?" — подчеркнул Nnn.
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"А еще в странах ЕС люди могут есть поменьше. И в туалет ходить меньше будут. Вот как они решили победить — сделать так, чтобы русские померли от смеха", — резюмировали читатели.
Издание отмечает, что Еврокомиссия составила проект "плана по сокращению спроса на газ", согласно которому страны ЕС должны предоставить домохозяйствам и компаниям финансовые стимулы для снижения количества потребления топлива. В качестве одной из мер предлагалось снизить температуру отопления.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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