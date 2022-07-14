https://ria.ru/20220714/bolgary-1802490190.html

Болгары захотели выйти из ЕС после просьбы Еврокомиссии

Болгары захотели выйти из ЕС после просьбы Еврокомиссии - РИА Новости, 14.07.2022

Болгары захотели выйти из ЕС после просьбы Еврокомиссии

Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы — превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище", —... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:39

2022-07-14T16:39

2022-07-14T17:19

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели сайта Dir.bg высмеяли предложение Еврокомиссии снизить температуру отопления для предотвращения энергетического кризиса. "Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы — превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище", — написал Milord. "Никогда не слышал большей глупости! Завтра еще потребуют, чтобы мы голодали ради политических игр против России", — заявил Абе. "Завтра мне скажут, что мне нужно есть на тысячу калорий меньше, чтобы быть политкорректным. Люди, разве вы не понимаете, куда катится этот мир?" — возмутился gogo."Если мы хотим спасти Болгарию, нужно немедленно выйти из Евросоюза", — отметил Ток."Жалкий Евросоюз. Почему, разработав свою санкционную политику, они не предупредили, что произойдет, и не позволили людям принимать собственные решения?" — подчеркнул Nnn. "А еще в странах ЕС люди могут есть поменьше. И в туалет ходить меньше будут. Вот как они решили победить — сделать так, чтобы русские померли от смеха", — резюмировали читатели.Издание отмечает, что Еврокомиссия составила проект "плана по сокращению спроса на газ", согласно которому страны ЕС должны предоставить домохозяйствам и компаниям финансовые стимулы для снижения количества потребления топлива. В качестве одной из мер предлагалось снизить температуру отопления.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220714/evropa-1802339256.html

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792131637.html

https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, евросоюз, цены на нефть, владимир путин, украина, болгария