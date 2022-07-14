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СМИ: в Ирландии закончились места для прибывающих украинских беженцев - РИА Новости, 14.07.2022
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СМИ: в Ирландии закончились места для прибывающих украинских беженцев
СМИ: в Ирландии закончились места для прибывающих украинских беженцев - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ: в Ирландии закончились места для прибывающих украинских беженцев
Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен, сообщила газета РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T01:08
2022-07-14T01:25
специальная военная операция на украине
в мире
ирландия
украина
великобритания
беженцы
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен, сообщила газета Irish Times.Как уточняет газета, претендующие на получение убежища беженцы "могут застрять в аэропорту без койки". Поэтому, по информации издания, премьер Ирландии Михол Мартин планирует сегодня встречу с кабмином для обсуждения сложившейся ситуации.Сообщается также, что за прошлую неделю в Ирландию приехали 1 454 гражданина Украины. В общей сложности, по состоянию на понедельник, начиная с 24 февраля этот показатель составил 40 678 человека.
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в мире, ирландия, украина, великобритания, беженцы
01:08 14.07.2022 (обновлено: 01:25 14.07.2022)
 
СМИ: в Ирландии закончились места для прибывающих украинских беженцев

Irish Times: Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя на блок-посту при въезде в Мелитополь
Беженцы из Мариуполя на блок-посту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Беженцы из Мариуполя на блок-посту при въезде в Мелитополь. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен, сообщила газета Irish Times.

"В государстве закончились места для размещения новых украинских беженцев и лиц, ищущих убежища, а центр в Ситиуэсте в западном Дублине полностью заполнен", — пишет издание.

Как уточняет газета, претендующие на получение убежища беженцы "могут застрять в аэропорту без койки". Поэтому, по информации издания, премьер Ирландии Михол Мартин планирует сегодня встречу с кабмином для обсуждения сложившейся ситуации.
Сообщается также, что за прошлую неделю в Ирландию приехали 1 454 гражданина Украины. В общей сложности, по состоянию на понедельник, начиная с 24 февраля этот показатель составил 40 678 человека.
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