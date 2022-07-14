https://ria.ru/20220714/bezhentsy-1802318616.html

СМИ: в Ирландии закончились места для прибывающих украинских беженцев

СМИ: в Ирландии закончились места для прибывающих украинских беженцев - РИА Новости, 14.07.2022

СМИ: в Ирландии закончились места для прибывающих украинских беженцев

Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен, сообщила газета РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T01:08

2022-07-14T01:08

2022-07-14T01:25

специальная военная операция на украине

в мире

ирландия

украина

великобритания

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791790060_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c881433ff489d8f7af206870298de67.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен, сообщила газета Irish Times.Как уточняет газета, претендующие на получение убежища беженцы "могут застрять в аэропорту без койки". Поэтому, по информации издания, премьер Ирландии Михол Мартин планирует сегодня встречу с кабмином для обсуждения сложившейся ситуации.Сообщается также, что за прошлую неделю в Ирландию приехали 1 454 гражданина Украины. В общей сложности, по состоянию на понедельник, начиная с 24 февраля этот показатель составил 40 678 человека.

https://ria.ru/20220704/obman-1799987888.html

ирландия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирландия, украина, великобритания, беженцы