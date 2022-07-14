https://ria.ru/20220714/bespilotnik-1802490919.html

В Румынии упал американский беспилотник

В Румынии упал американский беспилотник - РИА Новости, 14.07.2022

В Румынии упал американский беспилотник

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Румынии недалеко от авиабазы Кампиа Турзи, где он использовался военными из США для тренировки, сообщил румынский... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:42

2022-07-14T16:42

2022-07-14T16:42

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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Румынии недалеко от авиабазы Кампиа Турзи, где он использовался военными из США для тренировки, сообщил румынский министр обороны Василе Дынку.Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в четверг недалеко от Кампии Турзи. Беспилотник разбился около 14.00 в нескольких километрах от авиабазы Кампиа Турзи, где также находятся американские солдаты.Министр Василе Дынку заявил в четверг Digi24, что беспилотник выполнял учебную миссию. "Повреждений не было, он упал в поле, в безлюдной местности. Американцы делают первый анализ прямо сейчас... Пока эти дроны используются для обучения. Мы вместе тренируемся, и мы, и американцы, с этими дронами", - сказал он.По словам министра, беспилотник MQ-9 Reaper эксплуатировался американцами. "В настоящее время мы не работаем (с беспилотником MQ-9 Reaper)", - сказал он."Американские беспилотники MQ-9 Reaper – одни из самых высокотехнологичных на сегодняшний день. Он упал примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, жертв не было, он упал в поле, там нет жилищ. Американцы проводят первую проверку", - заявил Дынку в эфире телеканала Digi 24.По его словам, дроном управляли американские военные, которые проводили тренировку, поэтому они и выясняют причины аварии ."В Румынии эти дроны не используются для военных миссий, они используются для наблюдения. Эти дроны используются для обучения", - заявил министр.Дынку подчеркнул, что пока не может назвать причины аварии, но чаще всего причиной оказывается сочетание технических неполадок и человеческого фактора.

https://ria.ru/20220713/bespilotniki-1802236166.html

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румыния, в мире, технологии, сша