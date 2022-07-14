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Российская авиация уничтожила 30 боевиков в Запорожской области
Российская авиация уничтожила 30 боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2022
Российская авиация уничтожила 30 боевиков в Запорожской области
Российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады украинских... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:02
2022-07-14T13:02
2022-07-14T13:20
специальная военная операция на украине
россия
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады украинских военных.В результате удара в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, запорожская область, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр
13:02 14.07.2022 (обновлено: 13:20 14.07.2022)
Российская авиация уничтожила 30 боевиков в Запорожской области
Минобороны: российская авиация уничтожила 30 националистов в Запорожской области