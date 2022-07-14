https://ria.ru/20220714/aviatsiya-1802406962.html

Российская авиация уничтожила 30 боевиков в Запорожской области

Российская авиация уничтожила 30 боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2022

Российская авиация уничтожила 30 боевиков в Запорожской области

Российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады украинских... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:02

2022-07-14T13:02

2022-07-14T13:20

специальная военная операция на украине

россия

в мире

запорожская область

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады украинских военных.В результате удара в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

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россия, в мире, запорожская область, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр