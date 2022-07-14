https://ria.ru/20220714/altay-1802451719.html

"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя

"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя - РИА Новости, 14.07.2022

"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22-23 июля, на родине писателя в селе Сростки готовят большую программу, сообщает официальный сайт регионального... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:05

2022-07-14T15:05

2022-07-14T15:05

алтайский край

василий шукшин

алтайский край

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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22-23 июля, на родине писателя в селе Сростки готовят большую программу, сообщает официальный сайт регионального правительства.В первый день на территории школы, где учился и работал Василий Шукшин, стартует региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры". В нем примут участие самодеятельные театральные коллективы, а также самостоятельные исполнители из разных регионов. На фестивале предусмотрено три номинации. В первый день зрителям представят конкурсные работы направления "Театральная работа"."На усадьбе дома, в котором провел детские годы Василий Макарович, будет работать краевая площадка "Мастеровые Сростки", организованная в рамках грантового проекта "Научи меня, Шукшин!". Гости программы примут участие в мастер-классах по ткачеству, вышиванию, вязанию, гончарному мастерству. Им покажут танцы и игры сростинской молодежи на вечерках. Также на площадке выступят фольклорные коллективы и будут представлены работы победителей конкурса "Кукольная мастерская". Там же состоится открытие II регионального фестиваля народных ремесел "Праздники детства", - уточняет пресс-служба.Вечером пройдет фольклорно-развлекательная программа "Сростинская вечерка" с играми, хороводами, русскими народными обрядами.23 июля в основном здании музея продолжится региональный фестиваль "Характеры". В выставочном зале музея состоится презентация межмузейного выставочного проекта "Василий Шукшин - Виктор Астафьев. Перекресток судеб". Он поддержан грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры."На усадьбе дома матери Василия Шукшина будет работать музейная лаборатория "Единство непохожих" с участием представителей музеев Сибири и Крыма. Она организована при поддержке министерства культуры Алтайского края. Участники программы обменяются опытом создания и продвижения лучших музейных проектов", - говорится в сообщении.На горе Пикет представят выставку "Из истории музея", посвященную 45-летию со дня основания музея-заповедника в Сростках. Полная программа Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" представлена на сайте министерства культуры региона.

https://ria.ru/20220704/altay-1799534610.html

https://ria.ru/20220603/bars-1792871929.html

алтайский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

василий шукшин, алтайский край