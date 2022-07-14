Рейтинг@Mail.ru
"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20220714/altay-1802451719.html
"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя
"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя - РИА Новости, 14.07.2022
"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22-23 июля, на родине писателя в селе Сростки готовят большую программу, сообщает официальный сайт регионального... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:05
2022-07-14T15:05
алтайский край
василий шукшин
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102727/19/1027271959_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1c7801c9790f456fb358950ad8477123.jpg
БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22-23 июля, на родине писателя в селе Сростки готовят большую программу, сообщает официальный сайт регионального правительства.В первый день на территории школы, где учился и работал Василий Шукшин, стартует региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры". В нем примут участие самодеятельные театральные коллективы, а также самостоятельные исполнители из разных регионов. На фестивале предусмотрено три номинации. В первый день зрителям представят конкурсные работы направления "Театральная работа"."На усадьбе дома, в котором провел детские годы Василий Макарович, будет работать краевая площадка "Мастеровые Сростки", организованная в рамках грантового проекта "Научи меня, Шукшин!". Гости программы примут участие в мастер-классах по ткачеству, вышиванию, вязанию, гончарному мастерству. Им покажут танцы и игры сростинской молодежи на вечерках. Также на площадке выступят фольклорные коллективы и будут представлены работы победителей конкурса "Кукольная мастерская". Там же состоится открытие II регионального фестиваля народных ремесел "Праздники детства", - уточняет пресс-служба.Вечером пройдет фольклорно-развлекательная программа "Сростинская вечерка" с играми, хороводами, русскими народными обрядами.23 июля в основном здании музея продолжится региональный фестиваль "Характеры". В выставочном зале музея состоится презентация межмузейного выставочного проекта "Василий Шукшин - Виктор Астафьев. Перекресток судеб". Он поддержан грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры."На усадьбе дома матери Василия Шукшина будет работать музейная лаборатория "Единство непохожих" с участием представителей музеев Сибири и Крыма. Она организована при поддержке министерства культуры Алтайского края. Участники программы обменяются опытом создания и продвижения лучших музейных проектов", - говорится в сообщении.На горе Пикет представят выставку "Из истории музея", посвященную 45-летию со дня основания музея-заповедника в Сростках. Полная программа Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" представлена на сайте министерства культуры региона.
https://ria.ru/20220704/altay-1799534610.html
https://ria.ru/20220603/bars-1792871929.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102727/19/1027271959_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_89973d0fe803b445073fe606fbbf2db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий шукшин, алтайский край
15:05 14.07.2022
 
"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя

"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРека Чуя в Улаганском районе Республики Алтай
Река Чуя в Улаганском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22-23 июля, на родине писателя в селе Сростки готовят большую программу, сообщает официальный сайт регионального правительства.
"22-23 июля во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина в Сростках пройдут мероприятия, посвященные 93-летию писателя и 45-летию музея", - говорится в сообщении.
В первый день на территории школы, где учился и работал Василий Шукшин, стартует региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры". В нем примут участие самодеятельные театральные коллективы, а также самостоятельные исполнители из разных регионов. На фестивале предусмотрено три номинации. В первый день зрителям представят конкурсные работы направления "Театральная работа".
"На усадьбе дома, в котором провел детские годы Василий Макарович, будет работать краевая площадка "Мастеровые Сростки", организованная в рамках грантового проекта "Научи меня, Шукшин!". Гости программы примут участие в мастер-классах по ткачеству, вышиванию, вязанию, гончарному мастерству. Им покажут танцы и игры сростинской молодежи на вечерках. Также на площадке выступят фольклорные коллективы и будут представлены работы победителей конкурса "Кукольная мастерская". Там же состоится открытие II регионального фестиваля народных ремесел "Праздники детства", - уточняет пресс-служба.
Автомобильная дорога Чуйский тракт в Республике Алтай. На дальнем плане - Северо-Чуйский хребет - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00Открывая Россию
Маршрут построен: как путешествовать по Алтаю
Вечером пройдет фольклорно-развлекательная программа "Сростинская вечерка" с играми, хороводами, русскими народными обрядами.
23 июля в основном здании музея продолжится региональный фестиваль "Характеры". В выставочном зале музея состоится презентация межмузейного выставочного проекта "Василий Шукшин - Виктор Астафьев. Перекресток судеб". Он поддержан грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры.
"На усадьбе дома матери Василия Шукшина будет работать музейная лаборатория "Единство непохожих" с участием представителей музеев Сибири и Крыма. Она организована при поддержке министерства культуры Алтайского края. Участники программы обменяются опытом создания и продвижения лучших музейных проектов", - говорится в сообщении.
На горе Пикет представят выставку "Из истории музея", посвященную 45-летию со дня основания музея-заповедника в Сростках. Полная программа Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" представлена на сайте министерства культуры региона.
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 13:13Республика Татарстан
Татарстан будет помогать разводить снежного барса на Алтае
 
Алтайский крайВасилий ШукшинАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала