https://ria.ru/20220714/altay-1802451719.html
"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя
"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя - РИА Новости, 14.07.2022
"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22-23 июля, на родине писателя в селе Сростки готовят большую программу, сообщает официальный сайт регионального... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:05
2022-07-14T15:05
2022-07-14T15:05
алтайский край
василий шукшин
алтайский край
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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22-23 июля, на родине писателя в селе Сростки готовят большую программу, сообщает официальный сайт регионального правительства.В первый день на территории школы, где учился и работал Василий Шукшин, стартует региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры". В нем примут участие самодеятельные театральные коллективы, а также самостоятельные исполнители из разных регионов. На фестивале предусмотрено три номинации. В первый день зрителям представят конкурсные работы направления "Театральная работа"."На усадьбе дома, в котором провел детские годы Василий Макарович, будет работать краевая площадка "Мастеровые Сростки", организованная в рамках грантового проекта "Научи меня, Шукшин!". Гости программы примут участие в мастер-классах по ткачеству, вышиванию, вязанию, гончарному мастерству. Им покажут танцы и игры сростинской молодежи на вечерках. Также на площадке выступят фольклорные коллективы и будут представлены работы победителей конкурса "Кукольная мастерская". Там же состоится открытие II регионального фестиваля народных ремесел "Праздники детства", - уточняет пресс-служба.Вечером пройдет фольклорно-развлекательная программа "Сростинская вечерка" с играми, хороводами, русскими народными обрядами.23 июля в основном здании музея продолжится региональный фестиваль "Характеры". В выставочном зале музея состоится презентация межмузейного выставочного проекта "Василий Шукшин - Виктор Астафьев. Перекресток судеб". Он поддержан грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры."На усадьбе дома матери Василия Шукшина будет работать музейная лаборатория "Единство непохожих" с участием представителей музеев Сибири и Крыма. Она организована при поддержке министерства культуры Алтайского края. Участники программы обменяются опытом создания и продвижения лучших музейных проектов", - говорится в сообщении.На горе Пикет представят выставку "Из истории музея", посвященную 45-летию со дня основания музея-заповедника в Сростках. Полная программа Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" представлена на сайте министерства культуры региона.
https://ria.ru/20220704/altay-1799534610.html
https://ria.ru/20220603/bars-1792871929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий шукшин, алтайский край
"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя
"Шукшинские дни на Алтае" пройдут на родине писателя
БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22-23 июля, на родине писателя в селе Сростки готовят большую программу, сообщает официальный сайт регионального правительства.
"22-23 июля во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина в Сростках пройдут мероприятия, посвященные 93-летию писателя и 45-летию музея", - говорится в сообщении.
В первый день на территории школы, где учился и работал Василий Шукшин
, стартует региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры". В нем примут участие самодеятельные театральные коллективы, а также самостоятельные исполнители из разных регионов. На фестивале предусмотрено три номинации. В первый день зрителям представят конкурсные работы направления "Театральная работа".
"На усадьбе дома, в котором провел детские годы Василий Макарович, будет работать краевая площадка "Мастеровые Сростки", организованная в рамках грантового проекта "Научи меня, Шукшин!". Гости программы примут участие в мастер-классах по ткачеству, вышиванию, вязанию, гончарному мастерству. Им покажут танцы и игры сростинской молодежи на вечерках. Также на площадке выступят фольклорные коллективы и будут представлены работы победителей конкурса "Кукольная мастерская". Там же состоится открытие II регионального фестиваля народных ремесел "Праздники детства", - уточняет пресс-служба.
Вечером пройдет фольклорно-развлекательная программа "Сростинская вечерка" с играми, хороводами, русскими народными обрядами.
23 июля в основном здании музея продолжится региональный фестиваль "Характеры". В выставочном зале музея состоится презентация межмузейного выставочного проекта "Василий Шукшин - Виктор Астафьев. Перекресток судеб". Он поддержан грантом губернатора Алтайского края
в сфере культуры.
"На усадьбе дома матери Василия Шукшина будет работать музейная лаборатория "Единство непохожих" с участием представителей музеев Сибири и Крыма. Она организована при поддержке министерства культуры Алтайского края. Участники программы обменяются опытом создания и продвижения лучших музейных проектов", - говорится в сообщении.
На горе Пикет представят выставку "Из истории музея", посвященную 45-летию со дня основания музея-заповедника в Сростках. Полная программа Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" представлена на сайте министерства культуры региона.