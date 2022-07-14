https://ria.ru/20220714/aktsiya-1802440535.html

В Москве у посольства США проходит акция против обстрелов Донбасса

В Москве у посольства США проходит акция против обстрелов Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022

В Москве у посольства США проходит акция против обстрелов Донбасса

Перед зданием американского посольства в Москве проходит акция "На ваших руках наша кровь!" против поставки США и странами-членами блока НАТО дальнобойных... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:30

2022-07-14T14:30

2022-07-14T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

сша

донецк (днр)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Перед зданием американского посольства в Москве проходит акция "На ваших руках наша кровь!" против поставки США и странами-членами блока НАТО дальнобойных артиллерийских орудий Украине, из-за которых украинские войска стали чаще обстреливать мирные районы и города Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.Международное общественное движение "Внуки" принесли детскую обувь, антивоенные рисунки детей Донбасса и наклейки "На ваших руках наша кровь!", которые хотели наклеить на бетонные блоки-клумбы перед посольством США, но сотрудники правоохранительных органов запретили наносить что-либо на здание.Активисты проводят акцию, держа рисунки в руках на фоне американского посольства."Дело в том, что с недавнего времени Донбасс обстреливается и Донецк, особенно сильно после того, как США передали дальнобойные артиллерийские установки, дальнобойные ракеты… На руках американцев, на руках американских военных и политиков кровь детей Донбасса, сейчас мы совершили эту акцию, этот перфоманс для того, чтобы американцы знали, что те орудия, которые поставляются, стреляют не по военным, а стреляют по детям Донецка", - рассказал представитель движения "Внуки" журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донбасс, сша, донецк (днр)