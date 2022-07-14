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В Москве у посольства США проходит акция против обстрелов Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/aktsiya-1802440535.html
В Москве у посольства США проходит акция против обстрелов Донбасса
В Москве у посольства США проходит акция против обстрелов Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
В Москве у посольства США проходит акция против обстрелов Донбасса
Перед зданием американского посольства в Москве проходит акция "На ваших руках наша кровь!" против поставки США и странами-членами блока НАТО дальнобойных... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:30
2022-07-14T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
сша
донецк (днр)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Перед зданием американского посольства в Москве проходит акция "На ваших руках наша кровь!" против поставки США и странами-членами блока НАТО дальнобойных артиллерийских орудий Украине, из-за которых украинские войска стали чаще обстреливать мирные районы и города Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.Международное общественное движение "Внуки" принесли детскую обувь, антивоенные рисунки детей Донбасса и наклейки "На ваших руках наша кровь!", которые хотели наклеить на бетонные блоки-клумбы перед посольством США, но сотрудники правоохранительных органов запретили наносить что-либо на здание.Активисты проводят акцию, держа рисунки в руках на фоне американского посольства."Дело в том, что с недавнего времени Донбасс обстреливается и Донецк, особенно сильно после того, как США передали дальнобойные артиллерийские установки, дальнобойные ракеты… На руках американцев, на руках американских военных и политиков кровь детей Донбасса, сейчас мы совершили эту акцию, этот перфоманс для того, чтобы американцы знали, что те орудия, которые поставляются, стреляют не по военным, а стреляют по детям Донецка", - рассказал представитель движения "Внуки" журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донбасс, сша, донецк (днр)
14:30 14.07.2022
 
В Москве у посольства США проходит акция против обстрелов Донбасса

У посольства США в Москве проходит акция против обстрелов мирных районов Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Перед зданием американского посольства в Москве проходит акция "На ваших руках наша кровь!" против поставки США и странами-членами блока НАТО дальнобойных артиллерийских орудий Украине, из-за которых украинские войска стали чаще обстреливать мирные районы и города Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
Международное общественное движение "Внуки" принесли детскую обувь, антивоенные рисунки детей Донбасса и наклейки "На ваших руках наша кровь!", которые хотели наклеить на бетонные блоки-клумбы перед посольством США, но сотрудники правоохранительных органов запретили наносить что-либо на здание.
Активисты проводят акцию, держа рисунки в руках на фоне американского посольства.
"Дело в том, что с недавнего времени Донбасс обстреливается и Донецк, особенно сильно после того, как США передали дальнобойные артиллерийские установки, дальнобойные ракеты… На руках американцев, на руках американских военных и политиков кровь детей Донбасса, сейчас мы совершили эту акцию, этот перфоманс для того, чтобы американцы знали, что те орудия, которые поставляются, стреляют не по военным, а стреляют по детям Донецка", - рассказал представитель движения "Внуки" журналистам.
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