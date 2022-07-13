https://ria.ru/20220713/zyuganov-1802314589.html

Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР

Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.07.2022

Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность в том, что вслед за КНДР и Сирией и другие государства признают ЛНР и ДНР. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T23:45

2022-07-13T23:45

2022-07-13T23:45

в мире

пхеньян

донецкая народная республика

луганская народная республика

геннадий зюганов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755960302_0:69:2952:1730_1920x0_80_0_0_14c9458b312f8af9d9834004048d8e1b.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность в том, что вслед за КНДР и Сирией и другие государства признают ЛНР и ДНР."Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело. Уверен, что вслед за Сирией и КНДР вскоре последуют и другие государства!" — написал Зюганов в своем Telegram-канале.Ранее в среду в посольстве КНДР в Москве заявили РИА Новости, что Пхеньян признал независимость ДНР и ЛНР. В ответ Киев разорвал с КНДР дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801726750.html

пхеньян

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, пхеньян, донецкая народная республика, луганская народная республика, геннадий зюганов