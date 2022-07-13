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Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.07.2022
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Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР
Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.07.2022
Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность в том, что вслед за КНДР и Сирией и другие государства признают ЛНР и ДНР. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:45
2022-07-13T23:45
в мире
пхеньян
донецкая народная республика
луганская народная республика
геннадий зюганов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность в том, что вслед за КНДР и Сирией и другие государства признают ЛНР и ДНР."Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело. Уверен, что вслед за Сирией и КНДР вскоре последуют и другие государства!" — написал Зюганов в своем Telegram-канале.Ранее в среду в посольстве КНДР в Москве заявили РИА Новости, что Пхеньян признал независимость ДНР и ЛНР. В ответ Киев разорвал с КНДР дипломатические отношения.
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в мире, пхеньян, донецкая народная республика, луганская народная республика, геннадий зюганов
23:45 13.07.2022
 
Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР

Лидер КПРФ Зюганов уверен, что вслед за КНДР и Сирией и другие страны признают ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность в том, что вслед за КНДР и Сирией и другие государства признают ЛНР и ДНР.
"Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело. Уверен, что вслед за Сирией и КНДР вскоре последуют и другие государства!" — написал Зюганов в своем Telegram-канале.
Ранее в среду в посольстве КНДР в Москве заявили РИА Новости, что Пхеньян признал независимость ДНР и ЛНР. В ответ Киев разорвал с КНДР дипломатические отношения.
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В миреПхеньянДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГеннадий Зюганов
 
 
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