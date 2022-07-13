https://ria.ru/20220713/zyuganov-1802314589.html
Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР
Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.07.2022
Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность в том, что вслед за КНДР и Сирией и другие государства признают ЛНР и ДНР. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:45
2022-07-13T23:45
2022-07-13T23:45
в мире
пхеньян
донецкая народная республика
луганская народная республика
геннадий зюганов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность в том, что вслед за КНДР и Сирией и другие государства признают ЛНР и ДНР."Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело. Уверен, что вслед за Сирией и КНДР вскоре последуют и другие государства!" — написал Зюганов в своем Telegram-канале.Ранее в среду в посольстве КНДР в Москве заявили РИА Новости, что Пхеньян признал независимость ДНР и ЛНР. В ответ Киев разорвал с КНДР дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801726750.html
пхеньян
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, донецкая народная республика, луганская народная республика, геннадий зюганов
Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР
Лидер КПРФ Зюганов уверен, что вслед за КНДР и Сирией и другие страны признают ЛНР и ДНР