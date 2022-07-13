https://ria.ru/20220713/zuev-1802179111.html
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 13.07.2022
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
Мосгорсуд признал законным продление ареста до августа ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, сообщили РИА... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:29
2022-07-13T13:29
2022-07-13T13:29
происшествия
москва
россия
московский городской суд
московская высшая школа социальных и экономических наук
сергей зуев
марина ракова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста до августа ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд оставил без изменения постановление Тверского районного суда Москвы", - сказала собеседница агентства.Тверской суд Москвы в начале июня продлил срок ареста до 7 августа. Научное сообщество и правозащитники, в том числе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, неоднократно призывали к смягчению меры пресечения Зуеву из-за его проблем со здоровьем.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.
https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790775914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, московский городской суд, московская высшая школа социальных и экономических наук, сергей зуев, марина ракова
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
Мосгорсуд признал законным продление до августа ареста ректора "Шанинки" Зуева