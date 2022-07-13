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В Московском зоопарке появился японский дворик для журавлей - РИА Новости, 13.07.2022
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В Московском зоопарке появился японский дворик для журавлей
В Московском зоопарке появился японский дворик для журавлей - РИА Новости, 13.07.2022
В Московском зоопарке появился японский дворик для журавлей
Новый вольер - японский дворик для журавлей появился в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:33
2022-07-13T10:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Новый вольер - японский дворик для журавлей появился в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения."На Старой территории зоопарка появился вольер для японских журавлей. Он находится рядом с переходным мостом между двумя территориями и специально оборудован для этих изящных пернатых", - говорится в сообщении.Уточняется, что в вольере живет пара журавлей. Первые несколько дней в новом жилье журавли осматривались, прятались за домик. Но сейчас уже привыкли, много гуляют и часто подходят близко к посетителям.В сообщении отмечается, что в вольере всё специально оборудовано именно для этого вида. Рассажены деревья и кустарники, задняя стенка закрыта тростником. Также есть бассейн и зимний домик."В жару сотрудники активно поливают вольер, ставят оросительные установки, чтобы увлажнить и охладить воздух" - добавили в сообщении.
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московский зоопарк, москва
10:33 13.07.2022
 
В Московском зоопарке появился японский дворик для журавлей

Японский дворик для журавлей появился в Московском зоопарке на Старой территории

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Новый вольер - японский дворик для журавлей появился в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения.
"На Старой территории зоопарка появился вольер для японских журавлей. Он находится рядом с переходным мостом между двумя территориями и специально оборудован для этих изящных пернатых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в вольере живет пара журавлей. Первые несколько дней в новом жилье журавли осматривались, прятались за домик. Но сейчас уже привыкли, много гуляют и часто подходят близко к посетителям.
В сообщении отмечается, что в вольере всё специально оборудовано именно для этого вида. Рассажены деревья и кустарники, задняя стенка закрыта тростником. Также есть бассейн и зимний домик.
"В жару сотрудники активно поливают вольер, ставят оросительные установки, чтобы увлажнить и охладить воздух" - добавили в сообщении.
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