https://ria.ru/20220713/zoopark-1802129050.html
В Московском зоопарке появился японский дворик для журавлей
В Московском зоопарке появился японский дворик для журавлей - РИА Новости, 13.07.2022
В Московском зоопарке появился японский дворик для журавлей
Новый вольер - японский дворик для журавлей появился в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:33
2022-07-13T10:33
2022-07-13T10:33
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московский зоопарк
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Новый вольер - японский дворик для журавлей появился в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения."На Старой территории зоопарка появился вольер для японских журавлей. Он находится рядом с переходным мостом между двумя территориями и специально оборудован для этих изящных пернатых", - говорится в сообщении.Уточняется, что в вольере живет пара журавлей. Первые несколько дней в новом жилье журавли осматривались, прятались за домик. Но сейчас уже привыкли, много гуляют и часто подходят близко к посетителям.В сообщении отмечается, что в вольере всё специально оборудовано именно для этого вида. Рассажены деревья и кустарники, задняя стенка закрыта тростником. Также есть бассейн и зимний домик."В жару сотрудники активно поливают вольер, ставят оросительные установки, чтобы увлажнить и охладить воздух" - добавили в сообщении.
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московский зоопарк, москва
В Московском зоопарке появился японский дворик для журавлей
Японский дворик для журавлей появился в Московском зоопарке на Старой территории
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Новый вольер - японский дворик для журавлей появился в Московском зоопарке, сообщили
в пресс-службе учреждения.
"На Старой территории зоопарка появился вольер для японских журавлей. Он находится рядом с переходным мостом между двумя территориями и специально оборудован для этих изящных пернатых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в вольере живет пара журавлей. Первые несколько дней в новом жилье журавли осматривались, прятались за домик. Но сейчас уже привыкли, много гуляют и часто подходят близко к посетителям.
В сообщении отмечается, что в вольере всё специально оборудовано именно для этого вида. Рассажены деревья и кустарники, задняя стенка закрыта тростником. Также есть бассейн и зимний домик.
"В жару сотрудники активно поливают вольер, ставят оросительные установки, чтобы увлажнить и охладить воздух" - добавили в сообщении.