https://ria.ru/20220713/zernovye-1802130203.html

В Липецкой области приступили к уборке зерновых

В Липецкой области приступили к уборке зерновых - РИА Новости, 13.07.2022

В Липецкой области приступили к уборке зерновых

В Липецкой области началась уборка зерновых, первыми к этим работам приступили аграрии Добринского района, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:41

2022-07-13T10:41

2022-07-13T10:41

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 июл - РИА Новости. В Липецкой области началась уборка зерновых, первыми к этим работам приступили аграрии Добринского района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, им предстоит убрать зерновые и бобовые культуры на площади 65 тысяч гектаров, в том числе 34 тысячи гектаров озимой пшеницы.Артамонов отметил, что уборку зерновых в этом году начали раньше привычных агротехнических сроков, всё больше сельхозпредприятий сейчас отдают предпочтение раннеспелым сортам. Первые убранные гектары показали отличную урожайность – свыше 55 центнеров на круг. Уже скоро уборочная кампания начнётся и в других районах. Всего в регионе предстоит убрать свыше 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. "Каждый год мы ждём от наших земледельцев хороших урожаев и поддерживаем аграриев в их нелёгком труде, и всегда наши ожидания оправдываются, потому что липецкие аграрии – большие профессионалы, а региональный АПК – современная, высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками. Убеждён, что нынешний сезон порадует нас хорошими показателями", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220707/rastenievodstvo-1800935706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов