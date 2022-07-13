Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области приступили к уборке зерновых - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220713/zernovye-1802130203.html
В Липецкой области приступили к уборке зерновых
В Липецкой области приступили к уборке зерновых - РИА Новости, 13.07.2022
В Липецкой области приступили к уборке зерновых
В Липецкой области началась уборка зерновых, первыми к этим работам приступили аграрии Добринского района, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:41
2022-07-13T10:41
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg
ЛИПЕЦК, 13 июл - РИА Новости. В Липецкой области началась уборка зерновых, первыми к этим работам приступили аграрии Добринского района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, им предстоит убрать зерновые и бобовые культуры на площади 65 тысяч гектаров, в том числе 34 тысячи гектаров озимой пшеницы.Артамонов отметил, что уборку зерновых в этом году начали раньше привычных агротехнических сроков, всё больше сельхозпредприятий сейчас отдают предпочтение раннеспелым сортам. Первые убранные гектары показали отличную урожайность – свыше 55 центнеров на круг. Уже скоро уборочная кампания начнётся и в других районах. Всего в регионе предстоит убрать свыше 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. "Каждый год мы ждём от наших земледельцев хороших урожаев и поддерживаем аграриев в их нелёгком труде, и всегда наши ожидания оправдываются, потому что липецкие аграрии – большие профессионалы, а региональный АПК – современная, высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками. Убеждён, что нынешний сезон порадует нас хорошими показателями", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220707/rastenievodstvo-1800935706.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов
10:41 13.07.2022
 

В Липецкой области приступили к уборке зерновых

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 июл - РИА Новости. В Липецкой области началась уборка зерновых, первыми к этим работам приступили аграрии Добринского района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, им предстоит убрать зерновые и бобовые культуры на площади 65 тысяч гектаров, в том числе 34 тысячи гектаров озимой пшеницы.
Рапсовое поле в период цветения - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 14:33Липецкая область
Липецкие ученые-растениеводы вывели новый сорт ярового рапса
Артамонов отметил, что уборку зерновых в этом году начали раньше привычных агротехнических сроков, всё больше сельхозпредприятий сейчас отдают предпочтение раннеспелым сортам.
Первые убранные гектары показали отличную урожайность – свыше 55 центнеров на круг. Уже скоро уборочная кампания начнётся и в других районах. Всего в регионе предстоит убрать свыше 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.
"Каждый год мы ждём от наших земледельцев хороших урожаев и поддерживаем аграриев в их нелёгком труде, и всегда наши ожидания оправдываются, потому что липецкие аграрии – большие профессионалы, а региональный АПК – современная, высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками. Убеждён, что нынешний сезон порадует нас хорошими показателями", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала