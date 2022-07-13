https://ria.ru/20220713/zerno-1802144368.html
Турецкие власти скрыли место переговоров по зерну в Стамбуле
Турецкие власти скрыли место переговоров по зерну в Стамбуле - РИА Новости, 13.07.2022
Турецкие власти скрыли место переговоров по зерну в Стамбуле
Место переговоров военных делегаций Турции, РФ, Украины и делегации ООН в Стамбуле держится в строжайшем секрете, журналистов предупредили о запрете на любые... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:47
2022-07-13T11:47
2022-07-13T13:39
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Место переговоров военных делегаций Турции, РФ, Украины и делегации ООН в Стамбуле держится в строжайшем секрете, журналистов предупредили о запрете на любые съемки, ожидается, что встреча начнется в полдень, передает корреспондент РИА Новости.Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие.Журналисты с раннего утра собираются на центральных улицах и проспектах города в поисках места проведения встречи. Оно держится в строжайшем секрете."Журналистов как государственных, так и частных медиакомпаний предупредили о том, что любая съемка запрещена. Вся информация будет представлена министерством обороны Турции", - сообщила РИА Новости корреспондент одного из турецких госагентств.Ожидается, что переговоры начнутся в полдень.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/zerno-1802124968.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, москва, черное море, оон
11:47 13.07.2022 (обновлено: 13:39 13.07.2022)
Турецкие власти скрыли место переговоров по зерну в Стамбуле
Турецкие власти скрыли место переговоров по зерну в Стамбуле, встреча начнется в полдень
СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Место переговоров военных делегаций Турции, РФ, Украины и делегации ООН в Стамбуле держится в строжайшем секрете, журналистов предупредили о запрете на любые съемки, ожидается, что встреча начнется в полдень, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие.
Журналисты с раннего утра собираются на центральных улицах и проспектах города в поисках места проведения встречи. Оно держится в строжайшем секрете.
"Журналистов как государственных, так и частных медиакомпаний предупредили о том, что любая съемка запрещена. Вся информация будет представлена министерством обороны Турции", - сообщила РИА Новости корреспондент одного из турецких госагентств.
Ожидается, что переговоры начнутся в полдень.
В ООН
неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию
в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва
категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря
, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины
, и если Киев
разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.