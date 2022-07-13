https://ria.ru/20220713/zerno-1802144368.html

Турецкие власти скрыли место переговоров по зерну в Стамбуле

Турецкие власти скрыли место переговоров по зерну в Стамбуле - РИА Новости, 13.07.2022

Турецкие власти скрыли место переговоров по зерну в Стамбуле

Место переговоров военных делегаций Турции, РФ, Украины и делегации ООН в Стамбуле держится в строжайшем секрете, журналистов предупредили о запрете на любые... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:47

2022-07-13T11:47

2022-07-13T13:39

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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Место переговоров военных делегаций Турции, РФ, Украины и делегации ООН в Стамбуле держится в строжайшем секрете, журналистов предупредили о запрете на любые съемки, ожидается, что встреча начнется в полдень, передает корреспондент РИА Новости.Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие.Журналисты с раннего утра собираются на центральных улицах и проспектах города в поисках места проведения встречи. Оно держится в строжайшем секрете."Журналистов как государственных, так и частных медиакомпаний предупредили о том, что любая съемка запрещена. Вся информация будет представлена министерством обороны Турции", - сообщила РИА Новости корреспондент одного из турецких госагентств.Ожидается, что переговоры начнутся в полдень.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220713/zerno-1802124968.html

https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799448443.html

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