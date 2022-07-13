https://ria.ru/20220713/zerno-1802124968.html

Кулеба: достижение соглашения с Россией по зерну на завершающей стадии

Кулеба: достижение соглашения с Россией по зерну на завершающей стадии - РИА Новости, 13.07.2022

Кулеба: достижение соглашения с Россией по зерну на завершающей стадии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с РФ по экспорту зерна с украинской территории. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:15

2022-07-13T10:15

2022-07-13T10:20

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с РФ по экспорту зерна с украинской территории.Ранее сообщалось, что встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801424828.html

https://ria.ru/20220630/mir-1799144181.html

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в мире, россия, украина, киев, оон, владимир путин, экономика