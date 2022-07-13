https://ria.ru/20220713/zerno-1802104045.html
Источник: надо учесть опасения России по работе коридора для вывоза зерна
Источник: надо учесть опасения России по работе коридора для вывоза зерна - РИА Новости, 13.07.2022
Источник: надо учесть опасения России по работе коридора для вывоза зерна
Опасения и беспокойства РФ по работе коридора для вывода украинского зерна в Черном море должны быть учтены, соглашение должно быть выгодным для всех, заявил... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:16
2022-07-13T08:16
2022-07-13T08:16
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Опасения и беспокойства РФ по работе коридора для вывода украинского зерна в Черном море должны быть учтены, соглашение должно быть выгодным для всех, заявил РИА Новости дипломатический источник.Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна."Если мы говорим о соглашении, значит оно должно быть приемлемо для всех сторон. Есть опасения и беспокойства России, их надо обсуждать, находить пути выхода. В принципе, для этого и организована встреча в Стамбуле", - сказал собеседник агентства.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/zerno-1802103325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, черное море, оон, владимир путин
Источник: надо учесть опасения России по работе коридора для вывоза зерна
Источник РИА Новости: надо учесть опасения России по коридору для вывоза украинского зерна