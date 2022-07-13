https://ria.ru/20220713/zerno-1802104045.html

Источник: надо учесть опасения России по работе коридора для вывоза зерна

Источник: надо учесть опасения России по работе коридора для вывоза зерна - РИА Новости, 13.07.2022

Источник: надо учесть опасения России по работе коридора для вывоза зерна

Опасения и беспокойства РФ по работе коридора для вывода украинского зерна в Черном море должны быть учтены, соглашение должно быть выгодным для всех, заявил... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:16

2022-07-13T08:16

2022-07-13T08:16

в мире

россия

украина

черное море

оон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568674_0:58:3076:1789_1920x0_80_0_0_a207e8f075886d115fbfca13961d5b94.jpg

СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Опасения и беспокойства РФ по работе коридора для вывода украинского зерна в Черном море должны быть учтены, соглашение должно быть выгодным для всех, заявил РИА Новости дипломатический источник.Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна."Если мы говорим о соглашении, значит оно должно быть приемлемо для всех сторон. Есть опасения и беспокойства России, их надо обсуждать, находить пути выхода. В принципе, для этого и организована встреча в Стамбуле", - сказал собеседник агентства.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220713/zerno-1802103325.html

https://ria.ru/20220707/zerno-1801030807.html

россия

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, черное море, оон, владимир путин