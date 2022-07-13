https://ria.ru/20220713/zerno-1802103325.html

Источник высоко оценил шанс на консенсус по зерновому вопросу

Источник высоко оценил шанс на консенсус по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022

Источник высоко оценил шанс на консенсус по зерновому вопросу

Надежды на достижение консенсуса в Стамбуле по "зерновому вопросу" высокие, план ООН вполне реалистичный, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:08

2022-07-13T08:08

2022-07-13T08:08

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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Надежды на достижение консенсуса в Стамбуле по "зерновому вопросу" высокие, план ООН вполне реалистичный, заявил РИА Новости дипломатический источник.Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна."Встречи с делегациями в отдельности проводились как с российской стороной, так и с украинской. Они проходили в конструктивном русле, стороны открыты к переговорам. Надежды на то, что сегодня будет достигнут определенный консенсус по этому вопросу, очень высокие", - сказал собеседник агентства.Отвечая на вопрос, насколько реалистичны пункты ООН по созданию коридора и механизма по контролю за процессом, источник отметил, что "план вполне реалистичный". "Документ тщательно прорабатывался, обсуждался", - сказал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220712/zerno-1802055944.html

https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, стамбул, оон, владимир путин