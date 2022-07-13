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Источник высоко оценил шанс на консенсус по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022
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Источник высоко оценил шанс на консенсус по зерновому вопросу
Источник высоко оценил шанс на консенсус по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022
Источник высоко оценил шанс на консенсус по зерновому вопросу
Надежды на достижение консенсуса в Стамбуле по "зерновому вопросу" высокие, план ООН вполне реалистичный, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:08
2022-07-13T08:08
в мире
россия
украина
стамбул
оон
владимир путин
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Надежды на достижение консенсуса в Стамбуле по "зерновому вопросу" высокие, план ООН вполне реалистичный, заявил РИА Новости дипломатический источник.Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна."Встречи с делегациями в отдельности проводились как с российской стороной, так и с украинской. Они проходили в конструктивном русле, стороны открыты к переговорам. Надежды на то, что сегодня будет достигнут определенный консенсус по этому вопросу, очень высокие", - сказал собеседник агентства.Отвечая на вопрос, насколько реалистичны пункты ООН по созданию коридора и механизма по контролю за процессом, источник отметил, что "план вполне реалистичный". "Документ тщательно прорабатывался, обсуждался", - сказал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220712/zerno-1802055944.html
https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html
россия
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в мире, россия, украина, стамбул, оон, владимир путин
08:08 13.07.2022
 
Источник высоко оценил шанс на консенсус по зерновому вопросу

Источник РИА Новости высоко оценил шанс на достижение консенсуса по зерновому вопросу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Надежды на достижение консенсуса в Стамбуле по "зерновому вопросу" высокие, план ООН вполне реалистичный, заявил РИА Новости дипломатический источник.
Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 18:41
Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна
"Встречи с делегациями в отдельности проводились как с российской стороной, так и с украинской. Они проходили в конструктивном русле, стороны открыты к переговорам. Надежды на то, что сегодня будет достигнут определенный консенсус по этому вопросу, очень высокие", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос, насколько реалистичны пункты ООН по созданию коридора и механизма по контролю за процессом, источник отметил, что "план вполне реалистичный". "Документ тщательно прорабатывался, обсуждался", - сказал он.
Зерно - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 08:39
Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам по украинскому зерну
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулООНВладимир Путин
 
 
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