https://ria.ru/20220713/zerno-1802103190.html
Источник: санкции против России учитываются при решении зернового вопроса
Источник: санкции против России учитываются при решении зернового вопроса - РИА Новости, 13.07.2022
Источник: санкции против России учитываются при решении зернового вопроса
Санкции в банковских и страховых операциях против РФ учитываются при обсуждении соглашения по решению "зернового вопроса", обойти эти моменты невозможно,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:07
2022-07-13T08:07
2022-07-13T08:43
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Санкции в банковских и страховых операциях против РФ учитываются при обсуждении соглашения по решению "зернового вопроса", обойти эти моменты невозможно, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801424828.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, экономика, оон
08:07 13.07.2022 (обновлено: 08:43 13.07.2022)
Источник: санкции против России учитываются при решении зернового вопроса
Источник: при обсуждении зернового вопроса страны учитывают санкции против России