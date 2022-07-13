Рейтинг@Mail.ru
Источник: санкции против России учитываются при решении зернового вопроса - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/zerno-1802103190.html
Источник: санкции против России учитываются при решении зернового вопроса
Источник: санкции против России учитываются при решении зернового вопроса - РИА Новости, 13.07.2022
Источник: санкции против России учитываются при решении зернового вопроса
Санкции в банковских и страховых операциях против РФ учитываются при обсуждении соглашения по решению "зернового вопроса", обойти эти моменты невозможно,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:07
2022-07-13T08:43
в мире
россия
украина
турция
владимир путин
экономика
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg
СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Санкции в банковских и страховых операциях против РФ учитываются при обсуждении соглашения по решению "зернового вопроса", обойти эти моменты невозможно, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801424828.html
https://ria.ru/20220712/prodovolstvie-1802045482.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_2ac549317ac1d2fcc258572eba483b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, владимир путин, экономика, оон
08:07 13.07.2022 (обновлено: 08:43 13.07.2022)
 
Источник: санкции против России учитываются при решении зернового вопроса

Источник: при обсуждении зернового вопроса страны учитывают санкции против России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Пшеница. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Санкции в банковских и страховых операциях против РФ учитываются при обсуждении соглашения по решению "зернового вопроса", обойти эти моменты невозможно, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.
Военнослужащий России на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 16:35Специальная военная операция на Украине
В США признали, что Запад недооценил волю России к победе на Украине
"Имеются требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из России. Обойти стороной этот вопрос нельзя. Есть препятствия для российской стороны в области страхование судов, логистики, услуг в сфере перевозок и банковских операций в связи с наложенными санкциями. Эти моменты учтены, важно прийти к соглашению, которое обеспечит интересы всех сторон", - добавил он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 17:44
Глава МВФ хочет призвать страны G20 делиться едой с нуждающимися
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинЭкономикаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала