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Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/zaporozhe-1802224928.html
Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре
Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре - РИА Новости, 13.07.2022
Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре
Украинские войска заминировали все мосты в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, ему готовят судьбу Мариуполя, сказал представитель администрации... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:53
2022-07-13T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска заминировали все мосты в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, ему готовят судьбу Мариуполя, сказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Дворец пионеров недалеко ДнепроГЭСа превращен по сути в военную базу. Всего свыше 80 объектов гражданской инфраструктуры – и школы, и дворцы культуры, спортивные сооружения, торговые центры – там находятся боевики с оружием. Негодяи пытаются сделать из Запорожья второй Мариуполь и даже хуже. Все мосты в Запорожье заминированы, включая ДнепроГЭС", – сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220712/popytka-1801845114.html
запорожье
запорожская область
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в мире, запорожье, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
15:53 13.07.2022
 
Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре

Член Запорожской ВГА Рогов заявил, что Киев готовит областному центру судьбу Мариуполя

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска заминировали все мосты в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, ему готовят судьбу Мариуполя, сказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Дворец пионеров недалеко ДнепроГЭСа превращен по сути в военную базу. Всего свыше 80 объектов гражданской инфраструктуры – и школы, и дворцы культуры, спортивные сооружения, торговые центры – там находятся боевики с оружием. Негодяи пытаются сделать из Запорожья второй Мариуполь и даже хуже. Все мосты в Запорожье заминированы, включая ДнепроГЭС", – сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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