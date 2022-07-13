https://ria.ru/20220713/zaporozhe-1802224928.html

Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре

Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре - РИА Новости, 13.07.2022

Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре

Украинские войска заминировали все мосты в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, ему готовят судьбу Мариуполя, сказал представитель администрации... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:53

2022-07-13T15:53

2022-07-13T15:53

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска заминировали все мосты в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, ему готовят судьбу Мариуполя, сказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Дворец пионеров недалеко ДнепроГЭСа превращен по сути в военную базу. Всего свыше 80 объектов гражданской инфраструктуры – и школы, и дворцы культуры, спортивные сооружения, торговые центры – там находятся боевики с оружием. Негодяи пытаются сделать из Запорожья второй Мариуполь и даже хуже. Все мосты в Запорожье заминированы, включая ДнепроГЭС", – сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220712/popytka-1801845114.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, запорожье, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр