https://ria.ru/20220713/zaporozhe-1802224928.html
Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре
Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре - РИА Новости, 13.07.2022
Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре
Украинские войска заминировали все мосты в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, ему готовят судьбу Мариуполя, сказал представитель администрации... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:53
2022-07-13T15:53
2022-07-13T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска заминировали все мосты в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, ему готовят судьбу Мариуполя, сказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Дворец пионеров недалеко ДнепроГЭСа превращен по сути в военную базу. Всего свыше 80 объектов гражданской инфраструктуры – и школы, и дворцы культуры, спортивные сооружения, торговые центры – там находятся боевики с оружием. Негодяи пытаются сделать из Запорожья второй Мариуполь и даже хуже. Все мосты в Запорожье заминированы, включая ДнепроГЭС", – сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220712/popytka-1801845114.html
запорожье
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Запорожские власти заявили, что Киев заминировал мосты в областном центре
Член Запорожской ВГА Рогов заявил, что Киев готовит областному центру судьбу Мариуполя