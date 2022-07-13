15:07 13.07.2022 (обновлено: 15:15 13.07.2022)
СМИ рассказали о смене подхода к России на встрече министров финансов G20
Рейтер: страны Запада будут готовы к разговору с Россией на встрече министров финансов G20
© AP Photo / Dita AlangkaraG20 в Нуса-Дуа, Бали
© AP Photo / Dita Alangkara
G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Делегации стран Запада на предстоящей встрече министров финансов "Большой двадцатки" будут реже покидать заседания во время выступлений российских представителей и будут более открыты к диалогу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя кабмина ФРГ, знакомого с ходом подготовки встречи.
Агентство напоминает, что на предыдущей встрече министров финансов G20 в апреле западные делегаты в знак протеста покидали заседания во время выступления российских представителей. Эти протесты, пишет агентство, "затмили переговоры".
"Большинство теперь после апреля продемонстрируют определенно другой подход", - заявил собеседник агентства.
По его словам, представители стран Запада будут из-за ситуации на Украине "более открытым и прямыми в консультациях с Россией". В апреле министры G20 не смогли согласовать итоговое коммюнике, на предстоящей встрече также ожидаются сложности с этим, но председательствующая Индонезия "мощно вкалывает в этом отношении". Представитель правительства ФРГ в этой связи указал на сближение позиций России и Китая, что "является поводом для беспокойства". Пунктами разногласий являются последствия спецоперации РФ на Украине и западные санкции, поясняет агентство.
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