https://ria.ru/20220713/zapad-1802209027.html

СМИ рассказали о смене подхода к России на встрече министров финансов G20

СМИ рассказали о смене подхода к России на встрече министров финансов G20 - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ рассказали о смене подхода к России на встрече министров финансов G20

Делегации стран Запада на предстоящей встрече министров финансов "Большой двадцатки" будут реже покидать заседания во время выступлений российских... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:07

2022-07-13T15:07

2022-07-13T15:15

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германия

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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Делегации стран Запада на предстоящей встрече министров финансов "Большой двадцатки" будут реже покидать заседания во время выступлений российских представителей и будут более открыты к диалогу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя кабмина ФРГ, знакомого с ходом подготовки встречи.Агентство напоминает, что на предыдущей встрече министров финансов G20 в апреле западные делегаты в знак протеста покидали заседания во время выступления российских представителей. Эти протесты, пишет агентство, "затмили переговоры"."Большинство теперь после апреля продемонстрируют определенно другой подход", - заявил собеседник агентства.По его словам, представители стран Запада будут из-за ситуации на Украине "более открытым и прямыми в консультациях с Россией". В апреле министры G20 не смогли согласовать итоговое коммюнике, на предстоящей встрече также ожидаются сложности с этим, но председательствующая Индонезия "мощно вкалывает в этом отношении". Представитель правительства ФРГ в этой связи указал на сближение позиций России и Китая, что "является поводом для беспокойства". Пунктами разногласий являются последствия спецоперации РФ на Украине и западные санкции, поясняет агентство.

https://ria.ru/20220708/rossiya-1801207560.html

https://ria.ru/20220708/lavrov-1801114145.html

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в мире, германия, украина, россия, большая двадцатка