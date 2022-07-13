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Путин лишил Запад Ближнего Востока, пишет Die Welt - РИА Новости, 13.07.2022
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Путин лишил Запад Ближнего Востока, пишет Die Welt
Путин лишил Запад Ближнего Востока, пишет Die Welt - РИА Новости, 13.07.2022
Путин лишил Запад Ближнего Востока, пишет Die Welt
Ближневосточные страны перестали быть надежными союзниками Запада из-за усиления роли России в регионе, пишет немецкое издание Die Welt. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:25
2022-07-13T11:44
в мире
владимир путин
украина
россия
москва
евросоюз
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ближневосточные страны перестали быть надежными союзниками Запада из-за усиления роли России в регионе, пишет немецкое издание Die Welt.По его мнению, США потерпели первую неожиданную неудачу среди арабских союзников, когда пытались организовать глобальный фронт против российской спецоперации на Украине."Тот факт, что важнейший союзник Вашингтона — Объединенные Арабские Эмираты — воздержался от осуждения российской спецоперации на Украине, вызвал удивление", — добавил Бемер.Как полагает обозреватель, причина кроется в неприятии либерального характера западных государств."Разочарование в демократических идеалах Запада ощутимо в арабском мире", — приводит издание слова исследователя аналитического центра Carpo Сабастьяна Санса.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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украина
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в мире, владимир путин, украина, россия, москва, евросоюз, сша, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:25 13.07.2022 (обновлено: 11:44 13.07.2022)
 
Путин лишил Запад Ближнего Востока, пишет Die Welt

Die Welt: президент России Путин лишил США и Европу союзников на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ближневосточные страны перестали быть надежными союзниками Запада из-за усиления роли России в регионе, пишет немецкое издание Die Welt.

"Путину удалось обеспечить Москве ключевую позицию в урегулировании крупных конфликтов", — отмечает автор статьи Дэниел Дилан Бемер.

По его мнению, США потерпели первую неожиданную неудачу среди арабских союзников, когда пытались организовать глобальный фронт против российской спецоперации на Украине.
"Тот факт, что важнейший союзник Вашингтона — Объединенные Арабские Эмираты — воздержался от осуждения российской спецоперации на Украине, вызвал удивление", — добавил Бемер.
Как полагает обозреватель, причина кроется в неприятии либерального характера западных государств.
"Разочарование в демократических идеалах Запада ощутимо в арабском мире", — приводит издание слова исследователя аналитического центра Carpo Сабастьяна Санса.
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Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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