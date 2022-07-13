https://ria.ru/20220713/zapad-1802127109.html

Путин лишил Запад Ближнего Востока, пишет Die Welt

Путин лишил Запад Ближнего Востока, пишет Die Welt - РИА Новости, 13.07.2022

Путин лишил Запад Ближнего Востока, пишет Die Welt

Ближневосточные страны перестали быть надежными союзниками Запада из-за усиления роли России в регионе, пишет немецкое издание Die Welt. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:25

2022-07-13T10:25

2022-07-13T11:44

в мире

владимир путин

украина

россия

москва

евросоюз

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ближневосточные страны перестали быть надежными союзниками Запада из-за усиления роли России в регионе, пишет немецкое издание Die Welt.По его мнению, США потерпели первую неожиданную неудачу среди арабских союзников, когда пытались организовать глобальный фронт против российской спецоперации на Украине."Тот факт, что важнейший союзник Вашингтона — Объединенные Арабские Эмираты — воздержался от осуждения российской спецоперации на Украине, вызвал удивление", — добавил Бемер.Как полагает обозреватель, причина кроется в неприятии либерального характера западных государств."Разочарование в демократических идеалах Запада ощутимо в арабском мире", — приводит издание слова исследователя аналитического центра Carpo Сабастьяна Санса.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220712/iran-1801936948.html

https://ria.ru/20220712/benzin-1801844115.html

украина

россия

москва

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, москва, евросоюз, сша, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии