10:25 13.07.2022 (обновлено: 11:44 13.07.2022)
Путин лишил Запад Ближнего Востока, пишет Die Welt
Die Welt: президент России Путин лишил США и Европу союзников на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ближневосточные страны перестали быть надежными союзниками Запада из-за усиления роли России в регионе, пишет немецкое издание Die Welt.
"Путину удалось обеспечить Москве ключевую позицию в урегулировании крупных конфликтов", — отмечает автор статьи Дэниел Дилан Бемер.
"Тот факт, что важнейший союзник Вашингтона — Объединенные Арабские Эмираты — воздержался от осуждения российской спецоперации на Украине, вызвал удивление", — добавил Бемер.
Как полагает обозреватель, причина кроется в неприятии либерального характера западных государств.
"Разочарование в демократических идеалах Запада ощутимо в арабском мире", — приводит издание слова исследователя аналитического центра Carpo Сабастьяна Санса.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.
Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.