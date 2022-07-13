https://ria.ru/20220713/yasinovataya-1802300335.html
Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы
Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 13.07.2022
Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы
Власти города Ясиноватая в Донецкой Народной республике поддерживают работу коммуникаций, несмотря на украинские обстрелы, рассказал РИА Новости глава города... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:01
2022-07-13T21:01
2022-07-13T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
ясиноватая
днр
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Власти города Ясиноватая в Донецкой Народной республике поддерживают работу коммуникаций, несмотря на украинские обстрелы, рассказал РИА Новости глава города Дмитрий Шевченко.Шевченко отметил, что есть и проблемы - с водой, ее подают по часам, а на некоторых улицах организована раздача воды с автоцистерн.Он добавил, что в течение суток электричество "перебивается" несколько раз, при этом город практически полностью обеспечен электричеством. Газоснабжение, по его словам, периодически нарушается из-за обстрелов, однако газовики выходят и "почти каждый день ремонтируют".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Вода подается по часам": глава Ясиноватой в ДНР о поддержании работы коммуникаций
"Вода подается по часам": глава Ясиноватой в ДНР о поддержании работы коммуникаций
2022-07-13T21:01
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PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, ясиноватая, днр
21:01 13.07.2022 (обновлено: 21:49 13.07.2022)
Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы
Мэр Шевченко: власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы ВСУ
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Власти города Ясиноватая в Донецкой Народной республике поддерживают работу коммуникаций, несмотря на украинские обстрелы, рассказал РИА Новости глава города Дмитрий Шевченко.
"Несмотря на то, что, по статистике, только за последние несколько месяцев прилетело более 10 тысяч снарядов, город продолжает жить, в городе, повторюсь, есть практически все коммуникации. Все работает. Все в одной упряжке, все пашут, выполняют работу, которую должны выполнять, несмотря на обстрелы", - сказал он.
Шевченко отметил, что есть и проблемы - с водой, ее подают по часам, а на некоторых улицах организована раздача воды с автоцистерн.
Он добавил, что в течение суток электричество "перебивается" несколько раз, при этом город практически полностью обеспечен электричеством. Газоснабжение, по его словам, периодически нарушается из-за обстрелов, однако газовики выходят и "почти каждый день ремонтируют".