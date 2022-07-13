https://ria.ru/20220713/yasinovataya-1802300335.html

Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы

Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 13.07.2022

Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы

Власти города Ясиноватая в Донецкой Народной республике поддерживают работу коммуникаций, несмотря на украинские обстрелы, рассказал РИА Новости глава города... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:01

2022-07-13T21:01

2022-07-13T21:49

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

ясиноватая

днр

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Власти города Ясиноватая в Донецкой Народной республике поддерживают работу коммуникаций, несмотря на украинские обстрелы, рассказал РИА Новости глава города Дмитрий Шевченко.Шевченко отметил, что есть и проблемы - с водой, ее подают по часам, а на некоторых улицах организована раздача воды с автоцистерн.Он добавил, что в течение суток электричество "перебивается" несколько раз, при этом город практически полностью обеспечен электричеством. Газоснабжение, по его словам, периодически нарушается из-за обстрелов, однако газовики выходят и "почти каждый день ремонтируют".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вода подается по часам": глава Ясиноватой в ДНР о поддержании работы коммуникаций "Вода подается по часам": глава Ясиноватой в ДНР о поддержании работы коммуникаций 2022-07-13T21:01 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, ясиноватая, днр