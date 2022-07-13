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Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы
Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 13.07.2022
Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы
Власти города Ясиноватая в Донецкой Народной республике поддерживают работу коммуникаций, несмотря на украинские обстрелы, рассказал РИА Новости глава города... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:01
2022-07-13T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Власти города Ясиноватая в Донецкой Народной республике поддерживают работу коммуникаций, несмотря на украинские обстрелы, рассказал РИА Новости глава города Дмитрий Шевченко.Шевченко отметил, что есть и проблемы - с водой, ее подают по часам, а на некоторых улицах организована раздача воды с автоцистерн.Он добавил, что в течение суток электричество "перебивается" несколько раз, при этом город практически полностью обеспечен электричеством. Газоснабжение, по его словам, периодически нарушается из-за обстрелов, однако газовики выходят и "почти каждый день ремонтируют".
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"Вода подается по часам": глава Ясиноватой в ДНР о поддержании работы коммуникаций
"Вода подается по часам": глава Ясиноватой в ДНР о поддержании работы коммуникаций
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в мире, жкх, ясиноватая, днр
21:01 13.07.2022 (обновлено: 21:49 13.07.2022)
 
Власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы

Мэр Шевченко: власти Ясиноватой поддерживают работу коммуникаций, несмотря на обстрелы ВСУ

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Власти города Ясиноватая в Донецкой Народной республике поддерживают работу коммуникаций, несмотря на украинские обстрелы, рассказал РИА Новости глава города Дмитрий Шевченко.
"Несмотря на то, что, по статистике, только за последние несколько месяцев прилетело более 10 тысяч снарядов, город продолжает жить, в городе, повторюсь, есть практически все коммуникации. Все работает. Все в одной упряжке, все пашут, выполняют работу, которую должны выполнять, несмотря на обстрелы", - сказал он.
Шевченко отметил, что есть и проблемы - с водой, ее подают по часам, а на некоторых улицах организована раздача воды с автоцистерн.
Он добавил, что в течение суток электричество "перебивается" несколько раз, при этом город практически полностью обеспечен электричеством. Газоснабжение, по его словам, периодически нарушается из-за обстрелов, однако газовики выходят и "почти каждый день ремонтируют".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЯсиноватаяДНР
 
 
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