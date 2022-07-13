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Власти Ясиноватой сообщили, сколько жителей покинули город из-за обстрелов - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/yasinovataya-1802283593.html
Власти Ясиноватой сообщили, сколько жителей покинули город из-за обстрелов
Власти Ясиноватой сообщили, сколько жителей покинули город из-за обстрелов - РИА Новости, 13.07.2022
Власти Ясиноватой сообщили, сколько жителей покинули город из-за обстрелов
Украинские войска круглосуточно обстреливают город Ясиноватая в Донецкой Народной республике: десятки жителей погибли, а более половины населения покинуло... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:36
2022-07-13T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска круглосуточно обстреливают город Ясиноватая в Донецкой Народной республике: десятки жителей погибли, а более половины населения покинуло город, рассказал РИА Новости глава города Дмитрий Шевченко."Обстрелы практически ни днем, ни ночью не прекращаются. До начала активной фазы в городе насчитывалось порядка 22-25 тысяч человек. Сейчас, на сегодняшний день, не более десяти (тысяч ред.)", - сказал Шевченко.По его словам, сегодня также был совершен очередной обстрел."Сегодня утром, в начале шестого утра, была обстреляна центральная часть города. Повреждены энергоснабжение, почта и несколько домов многоквартирного фонда. Если говорить о последней статистике активной фазы, то за этот период повреждено более 1600 объектов в городе Ясиноватая, погибло 34 человека, и более 100 человек получили ранения", - сообщил глава администрации.
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Глава города Ясиноватая в ДНР о погибших от обстрелов со стороны ВСУ
Глава города Ясиноватая в ДНР о погибших от обстрелов со стороны ВСУ
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в мире, жкх, ясиноватая
19:36 13.07.2022 (обновлено: 20:52 13.07.2022)
 
Власти Ясиноватой сообщили, сколько жителей покинули город из-за обстрелов

Мэр Ясиноватой Шевченко: более половины жителей покинули город из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в Ясиноватой, обстрелянный ВСУ из РСЗО "Град"
Дом в Ясиноватой, обстрелянный ВСУ из РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом в Ясиноватой, обстрелянный ВСУ из РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска круглосуточно обстреливают город Ясиноватая в Донецкой Народной республике: десятки жителей погибли, а более половины населения покинуло город, рассказал РИА Новости глава города Дмитрий Шевченко.
"Обстрелы практически ни днем, ни ночью не прекращаются. До начала активной фазы в городе насчитывалось порядка 22-25 тысяч человек. Сейчас, на сегодняшний день, не более десяти (тысяч ред.)", - сказал Шевченко.
По его словам, сегодня также был совершен очередной обстрел.
"Сегодня утром, в начале шестого утра, была обстреляна центральная часть города. Повреждены энергоснабжение, почта и несколько домов многоквартирного фонда. Если говорить о последней статистике активной фазы, то за этот период повреждено более 1600 объектов в городе Ясиноватая, погибло 34 человека, и более 100 человек получили ранения", - сообщил глава администрации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЯсиноватая
 
 
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