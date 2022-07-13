https://ria.ru/20220713/yasinovataya-1802099032.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в 06.35 выпустили семь ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:53
2022-07-13T06:53
2022-07-13T06:53
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 06.35 выпустили семь ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.35 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220713/himars-1802093350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска выпустили семь ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР