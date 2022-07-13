https://ria.ru/20220713/yasinovataya-1802099032.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска в 06.35 выпустили семь ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T06:53

2022-07-13T06:53

2022-07-13T06:53

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 06.35 выпустили семь ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.35 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220713/himars-1802093350.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина