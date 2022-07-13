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Суд арестовал Яшина - РИА Новости, 13.07.2022
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Суд арестовал Яшина
Суд арестовал Яшина - РИА Новости, 13.07.2022
Суд арестовал Яшина
Басманный суд Москвы арестовал мундепа Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:13
2022-07-13T20:04
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
илья яшин
москва
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал мундепа Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Яшина меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталия Дударь.ГСУ СК РФ просит арестовать его на два месяца.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал.Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче.Срок ареста суд установил до 12 сентября.Согласно материалам дела, своими действиями он нанес существенный ущерб, а также способствовал росту социальной напряженности. Сейчас следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.
https://ria.ru/20220630/skochilenko-1799402569.html
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, илья яшин, москва
18:13 13.07.2022 (обновлено: 20:04 13.07.2022)
 
Суд арестовал Яшина

Басманный суд арестовал муниципального депутата Яшина по делу о фейках о российской армии

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДепутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал мундепа Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Яшина меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталия Дударь.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 20:00
Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России
ГСУ СК РФ просит арестовать его на два месяца.
Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче.
Срок ареста суд установил до 12 сентября.
Согласно материалам дела, своими действиями он нанес существенный ущерб, а также способствовал росту социальной напряженности. Сейчас следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 19:36
Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу* из СИЗО
 
РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФИлья ЯшинМосква
 
 
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