https://ria.ru/20220713/yashin-1802263850.html
Суд арестовал Яшина
Суд арестовал Яшина - РИА Новости, 13.07.2022
Суд арестовал Яшина
Басманный суд Москвы арестовал мундепа Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:13
2022-07-13T18:13
2022-07-13T20:04
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
илья яшин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802241325_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_8ffda1c9cad9ea1ca3f148dc21943803.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал мундепа Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Яшина меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталия Дударь.ГСУ СК РФ просит арестовать его на два месяца.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал.Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче.Срок ареста суд установил до 12 сентября.Согласно материалам дела, своими действиями он нанес существенный ущерб, а также способствовал росту социальной напряженности. Сейчас следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.
https://ria.ru/20220630/skochilenko-1799402569.html
https://ria.ru/20220629/kara-murza-1799102602.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802241325_219:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_62ed678d4c22e01e8eb4affa73401c7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, илья яшин, москва
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал мундепа Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Яшина меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталия Дударь.
ГСУ СК
РФ просит арестовать его на два месяца.
Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче
.
Срок ареста суд установил до 12 сентября.
Согласно материалам дела, своими действиями он нанес существенный ущерб, а также способствовал росту социальной напряженности. Сейчас следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.