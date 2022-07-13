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Суд арестовал Яшина

Суд арестовал Яшина - РИА Новости, 13.07.2022

Суд арестовал Яшина

Басманный суд Москвы арестовал мундепа Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:13

2022-07-13T18:13

2022-07-13T20:04

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

илья яшин

москва

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал мундепа Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Яшина меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталия Дударь.ГСУ СК РФ просит арестовать его на два месяца.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал.Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче.Срок ареста суд установил до 12 сентября.Согласно материалам дела, своими действиями он нанес существенный ущерб, а также способствовал росту социальной напряженности. Сейчас следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

https://ria.ru/20220630/skochilenko-1799402569.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, илья яшин, москва