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В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга - РИА Новости, 13.07.2022
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В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга
В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга - РИА Новости, 13.07.2022
В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга
Группа депутатов из фракции "Единая Россия" во главе с Натальей Костенко внесла в Госдуму законопроект, направленный на пресечение случаев необоснованного... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:58
2022-07-13T15:08
россия
экономика
госдума рф
верховный суд рф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Единая Россия" во главе с Натальей Костенко внесла в Госдуму законопроект, направленный на пресечение случаев необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту (займу), которая может быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения."Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, а также обеспечить заемщиков или их правопреемников дополнительными механизмами защиты их прав от необоснованного взыскания с них кредитной задолженности в размере равной сумме страхового возмещения, подлежащей оплате в счет погашения кредитной задолженности", - поясняют разработчики.Они обращают внимание, что сейчас при оформлении кредита с заемщиком заключается договор страхования его жизни и здоровья, причем зачастую банк, представитель которого оформлял договор страхования одновременно с кредитным договором, указан в качестве выгодоприобретателя. И при наступлении страхового случая, например при инвалидности или смерти заемщика, страховое возмещение получает в этом случае банк. При этом наследники могут не обладать информацией о заключенных заемщиком договорах кредита и страхования."И, зачастую банки, обладая информацией (как агенты страховых компаний) о застрахованном риске невозврата кредита в случае смерти заемщика, в последующем осуществляют взыскание кредитной задолженности в досудебном (судебном) порядке с наследников заемщика. … В такой ситуации наследники, не осведомленные о возможности погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, вынуждены оплачивать кредит умершего заемщика за счет собственных средств", - указывается в пояснительной записке.В ней же отмечается, что на недопустимость подобной недобросовестной практики со стороны банков ранее указал Верховный суд РФ, пояснивший, что в случае смерти заемщика, заключившего договор страхования при получении кредита, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию.Законопроект в случае наступления события, имеющего признаки страхового случая, обязывает банк или действующее в его интересах третье лицо, являющихся выгодоприобретателями по договору страхования жизни и здоровья заемщика или заложенного имущества от рисков утраты или повреждения, либо страхования иного страхового интереса, предъявить страховщику требование о выплате страхового возмещения в счет оплаты потребительского кредита (займа), включающее расчет задолженности заемщика и документы, подтверждающие наступление страхового случая.
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россия, экономика, госдума рф, верховный суд рф
14:58 13.07.2022 (обновлено: 15:08 13.07.2022)
 
В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга

В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга при страховке

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Единая Россия" во главе с Натальей Костенко внесла в Госдуму законопроект, направленный на пресечение случаев необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту (займу), которая может быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения.
"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, а также обеспечить заемщиков или их правопреемников дополнительными механизмами защиты их прав от необоснованного взыскания с них кредитной задолженности в размере равной сумме страхового возмещения, подлежащей оплате в счет погашения кредитной задолженности", - поясняют разработчики.
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Они обращают внимание, что сейчас при оформлении кредита с заемщиком заключается договор страхования его жизни и здоровья, причем зачастую банк, представитель которого оформлял договор страхования одновременно с кредитным договором, указан в качестве выгодоприобретателя. И при наступлении страхового случая, например при инвалидности или смерти заемщика, страховое возмещение получает в этом случае банк. При этом наследники могут не обладать информацией о заключенных заемщиком договорах кредита и страхования.
"И, зачастую банки, обладая информацией (как агенты страховых компаний) о застрахованном риске невозврата кредита в случае смерти заемщика, в последующем осуществляют взыскание кредитной задолженности в досудебном (судебном) порядке с наследников заемщика. … В такой ситуации наследники, не осведомленные о возможности погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, вынуждены оплачивать кредит умершего заемщика за счет собственных средств", - указывается в пояснительной записке.
В ней же отмечается, что на недопустимость подобной недобросовестной практики со стороны банков ранее указал Верховный суд РФ, пояснивший, что в случае смерти заемщика, заключившего договор страхования при получении кредита, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию.
Законопроект в случае наступления события, имеющего признаки страхового случая, обязывает банк или действующее в его интересах третье лицо, являющихся выгодоприобретателями по договору страхования жизни и здоровья заемщика или заложенного имущества от рисков утраты или повреждения, либо страхования иного страхового интереса, предъявить страховщику требование о выплате страхового возмещения в счет оплаты потребительского кредита (займа), включающее расчет задолженности заемщика и документы, подтверждающие наступление страхового случая.
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