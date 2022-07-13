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Чернышенко предложили организовать круглогодичную выставку регионов России - РИА Новости, 13.07.2022
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Чернышенко предложили организовать круглогодичную выставку регионов России
Чернышенко предложили организовать круглогодичную выставку регионов России - РИА Новости, 13.07.2022
Чернышенко предложили организовать круглогодичную выставку регионов России
Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко рассмотреть возможность организации... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:37
2022-07-13T17:42
россия
экономика
дмитрий чернышенко
правительство рф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко рассмотреть возможность организации круглогодичной выставки регионов РФ с целью развития туризма, сообщили РИА Новости в союзе."Чтобы усилить инвестиционную привлекательность наравне с теми программами, которые уже реализуются, а также заинтересовать потенциальных партнеров и туристов, ежегодно проводятся туристические выставки Интурмаркет, MITT и другие ... Для повышения продуктивности, привлечения инвесторов, запуска новых туристических проектов, предлагаем рассмотреть возможность организации круглогодичной выставки регионов России на ключевых площадках Москвы", - говорится в сообщении.В ОСИГ добавили, что данное предложение окажет положительное влияние на развитие экономики регионов, инфраструктуры населённых пунктов, создание новых рабочих мест.Отмечается, что для увеличения туристического спроса на города и районы регионов, необходимо повысить ценность и значимость локаций самих регионов перед туристами, презентуя возможности и турпотенциал региона. Также, важным фактором развития регионов в целом и сферы туризма в частности, является их инвестиционная привлекательность, невозможная без представления субъекта потенциальным инвесторам."Выражаем вам признательность за поддержку туристической отрасли на высшем уровне и за принятие эффективных решений, позволяющих индустрии гостеприимства развиваться благодаря программами субсидирования, кешбэка и грантовой поддержки", - добавляется в сообщении ОСИГ.
https://ria.ru/20220711/chernyshenko-1801623720.html
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россия, экономика, дмитрий чернышенко, правительство рф
17:37 13.07.2022 (обновлено: 17:42 13.07.2022)
 
Чернышенко предложили организовать круглогодичную выставку регионов России

ОСИГ предложил Чернышенко организовать круглогодичную выставку российских регионов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко рассмотреть возможность организации круглогодичной выставки регионов РФ с целью развития туризма, сообщили РИА Новости в союзе.
"Чтобы усилить инвестиционную привлекательность наравне с теми программами, которые уже реализуются, а также заинтересовать потенциальных партнеров и туристов, ежегодно проводятся туристические выставки Интурмаркет, MITT и другие ... Для повышения продуктивности, привлечения инвесторов, запуска новых туристических проектов, предлагаем рассмотреть возможность организации круглогодичной выставки регионов России на ключевых площадках Москвы", - говорится в сообщении.
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В ОСИГ добавили, что данное предложение окажет положительное влияние на развитие экономики регионов, инфраструктуры населённых пунктов, создание новых рабочих мест.
Отмечается, что для увеличения туристического спроса на города и районы регионов, необходимо повысить ценность и значимость локаций самих регионов перед туристами, презентуя возможности и турпотенциал региона. Также, важным фактором развития регионов в целом и сферы туризма в частности, является их инвестиционная привлекательность, невозможная без представления субъекта потенциальным инвесторам.
"Выражаем вам признательность за поддержку туристической отрасли на высшем уровне и за принятие эффективных решений, позволяющих индустрии гостеприимства развиваться благодаря программами субсидирования, кешбэка и грантовой поддержки", - добавляется в сообщении ОСИГ.
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