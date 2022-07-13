https://ria.ru/20220713/vystavka-1802256219.html

Чернышенко предложили организовать круглогодичную выставку регионов России

Чернышенко предложили организовать круглогодичную выставку регионов России - РИА Новости, 13.07.2022

Чернышенко предложили организовать круглогодичную выставку регионов России

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко рассмотреть возможность организации... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:37

2022-07-13T17:37

2022-07-13T17:42

россия

экономика

дмитрий чернышенко

правительство рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко рассмотреть возможность организации круглогодичной выставки регионов РФ с целью развития туризма, сообщили РИА Новости в союзе."Чтобы усилить инвестиционную привлекательность наравне с теми программами, которые уже реализуются, а также заинтересовать потенциальных партнеров и туристов, ежегодно проводятся туристические выставки Интурмаркет, MITT и другие ... Для повышения продуктивности, привлечения инвесторов, запуска новых туристических проектов, предлагаем рассмотреть возможность организации круглогодичной выставки регионов России на ключевых площадках Москвы", - говорится в сообщении.В ОСИГ добавили, что данное предложение окажет положительное влияние на развитие экономики регионов, инфраструктуры населённых пунктов, создание новых рабочих мест.Отмечается, что для увеличения туристического спроса на города и районы регионов, необходимо повысить ценность и значимость локаций самих регионов перед туристами, презентуя возможности и турпотенциал региона. Также, важным фактором развития регионов в целом и сферы туризма в частности, является их инвестиционная привлекательность, невозможная без представления субъекта потенциальным инвесторам."Выражаем вам признательность за поддержку туристической отрасли на высшем уровне и за принятие эффективных решений, позволяющих индустрии гостеприимства развиваться благодаря программами субсидирования, кешбэка и грантовой поддержки", - добавляется в сообщении ОСИГ.

https://ria.ru/20220711/chernyshenko-1801623720.html

https://ria.ru/20220616/chernyshenko-1795720952.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, дмитрий чернышенко, правительство рф