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Минтруд хочет увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве

Минтруд хочет увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве - РИА Новости, 13.07.2022

Минтруд хочет увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве

Минтруд России предложил увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве с 1 миллиона до 2 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:26

2022-07-13T19:26

2022-07-13T19:26

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

производство

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минтруд России предложил увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве с 1 миллиона до 2 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.В Минтруде уточнили, что сейчас такая выплата семьям погибшего составляет 1 миллион рублей и выплачивается равными частями на всех членов семьи, имеющим на нее право.Также предлагается установить минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим. У пострадавших с утратой профессиональной трудоспособности в размере 100% выплата не может быть меньше МРОТ. Сейчас в законодательстве минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим на производстве не установлен.

https://ria.ru/20220621/napryazhennost-1796936609.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), производство