Рейтинг@Mail.ru
Минтруд хочет увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/vyplaty-1802279951.html
Минтруд хочет увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве
Минтруд хочет увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве - РИА Новости, 13.07.2022
Минтруд хочет увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве
Минтруд России предложил увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве с 1 миллиона до 2 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:26
2022-07-13T19:26
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148717/06/1487170626_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_53dc287b1702035b21f1af3f1830058e.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минтруд России предложил увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве с 1 миллиона до 2 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.В Минтруде уточнили, что сейчас такая выплата семьям погибшего составляет 1 миллион рублей и выплачивается равными частями на всех членов семьи, имеющим на нее право.Также предлагается установить минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим. У пострадавших с утратой профессиональной трудоспособности в размере 100% выплата не может быть меньше МРОТ. Сейчас в законодательстве минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим на производстве не установлен.
https://ria.ru/20220621/napryazhennost-1796936609.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148717/06/1487170626_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_6a9c2018165f155a3614e36df73dc97e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), производство
19:26 13.07.2022
 
Минтруд хочет увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве

Минтруд предложил увеличить выплаты пострадавшим на производстве до двух миллионов рублей

© Fotolia / KzenonРаботник на производстве
Работник на производстве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Fotolia / Kzenon
Работник на производстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минтруд России предложил увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве с 1 миллиона до 2 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Согласно законопроекту, предлагается увеличить единовременную страховую выплату в связи с наступлением страхового случая (смерть застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания) до 2 миллионов рублей. Выплата будет распределяться равными частями на всех членов семьи погибшего", - говорится в сообщении.
В Минтруде уточнили, что сейчас такая выплата семьям погибшего составляет 1 миллион рублей и выплачивается равными частями на всех членов семьи, имеющим на нее право.
Также предлагается установить минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим. У пострадавших с утратой профессиональной трудоспособности в размере 100% выплата не может быть меньше МРОТ. Сейчас в законодательстве минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим на производстве не установлен.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 10:08
Глава Минтруда заявил о росте напряженности на рынке труда
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Производство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала