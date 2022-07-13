Минтруд хочет увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве
Минтруд предложил увеличить выплаты пострадавшим на производстве до двух миллионов рублей
Работник на производстве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минтруд России предложил увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве с 1 миллиона до 2 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Согласно законопроекту, предлагается увеличить единовременную страховую выплату в связи с наступлением страхового случая (смерть застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания) до 2 миллионов рублей. Выплата будет распределяться равными частями на всех членов семьи погибшего", - говорится в сообщении.
В Минтруде уточнили, что сейчас такая выплата семьям погибшего составляет 1 миллион рублей и выплачивается равными частями на всех членов семьи, имеющим на нее право.
Также предлагается установить минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим. У пострадавших с утратой профессиональной трудоспособности в размере 100% выплата не может быть меньше МРОТ. Сейчас в законодательстве минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим на производстве не установлен.